ABRAz cancela palestra para evitar aglomeração de pessoas

Crédito: Divulgação

A ABRAz Nacional, sempre zelosa e atenta, se sente evidentemente responsável e com a obrigação de se posicionar em relação a situação inusitada que temos vivenciado com a doença COVID-19, o novo coronavírus. Sendo assim, a partir de 16 de março de 2020 solicita o cancelamento temporário por tempo indeterminado da realização de todas as reuniões de GRUPOS DE APOIO em todo o território nacional, além de simpósios, oficinas, ações lúdicas e quaisquer atividades presenciais.

Nessa perspectiva, a sub-regional da ABRAz de São Carlos cancela o encontro com o médico oncologista Luiz Agenor Poletto Gazzi com a palestra ‘Espiritualidade no enfrentamento de doenças: A finitude da vida’, que seria realizada nesta terça-feira, 17.

Reduzir a transmissão além da prevenção direta com higienização é uma responsabilidade importante no enfrentamento da pandemia.

Mais informações e mudanças de estratégia consultem o site www.abraz.org.br

http://bit.ly/interrupcaoGAs

Dra. Carla Núbia Borges

Diretora Científica da ABRAz Nacional

Dr. Rodrigo Rizek Schultz

Presidente da ABRAz Nacional

#abraz #abrazalzheimer

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também