Abertas inscrições para os cursos de moda e de teatro em parceria com o instituto Rumo -

A Secretaria de Cultura e Turismo, por meio de Centro Municipal de Artes e Cultura (CEMAC), em parceria com o Instituto Rumo, patrocinador dos cursos que são realizados pelo Instituto São Paulo de Arte e Cultura e pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, está disponibilizando vagas para duas capacitações gratuitas em São Carlos: Curso de Moda (Figurino) e Curso de Teatro.

As inscrições podem ser realizadas até 22 de junho somente online no endereço eletrônico https://nucleodeculturarumo.com.br/. Basta preencher o formulário específico de cada curso. Os candidatos serão analisados com base em matrícula em escola pública ou comprovante de bolsa escola e inscrição no CadÚnico. Quem for aprovado será chamado para uma conversa com a equipe do projeto. Para os candidatos de São Carlos a lista será divulgada dia 27 de junho via e-mail, WhatsApp e redes sociais.

No curso de Moda (Figurino) serão trabalhados temas como criação de figurinos e modelagem, costura básica e sustentável e produção final com desfile performático. As aulas começam no dia 30 de junho e serão ministradas no Centro da Juventude Lauriberto José Reyes, localizado na Rua Amadeu Amaral, 1.000, no bairro Cidade Aracy II. A faixa etária estipulada é de 10 a 17 anos. Para a Turma 1 as aulas acontecerão de segunda e quarta das 18h30 às 21h30 e para a Turma 2 de terça e quinta das 18h30 às 21h30. A faixa etária estipulada é de 16 a 24 anos.



O curso de Teatro vai trabalhar expressão corporal e voz, improvisação e jogos teatrais e criação cênica e espetáculo final e também será ministrado no Centro da Juventude Lauriberto José Reyes a partir de 30/06. Para a Turma 1 as aulas acontecerão de segunda e quarta das 18h30 às 21h30 e para a Turma 2 de terça e quinta das 18h30 às 21h30. A faixa etária estipulada é de 10 a 17 anos.

O Instituto Rumo está disponibilizando 50 vagas para cada um dos cursos.

Leia Também