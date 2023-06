Abertas inscrições para o curso de pós graduação em educação no IFSP

O curso ocorre aos sábados, nos períodos da manhã e tarde e é presencial e tem duração de dois anos. O objetivo do curso é contribuir para o desenvolvimento teórico e prático de profissionais da educação de forma a estimular a reflexão e a criticidade do conhecimento educacional brasileiro no que se refere à ciência, tecnologia e sociedade favorecendo a melhoria da qualidade do ensino.

O processo seletivo é composto de 2 fases: Análise da Carta de Interesse e Análise do Histórico Escolar de Graduação.

Para conhecer as informações, regras e etapas deste Processo Seletivo, acesse o link https://scl.ifsp.edu.br/index.php/component/content/article/17-ultimas-noticias/2070-processo-seletivo-pos-educacao.html

Até dia 14/06 (quarta-feira), o campus São Carlos do IFSP está com inscrições abertas para o Processo Seletivo do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) em Educação: Ciência, Tecnologia e Sociedade. São 30 vagas destinadas a profissionais da educação licenciados ou que atuem/atuaram na área, portadores de diploma de nível superior de graduação obtido em instituições de ensino superior em cursos autorizados pelos órgãos responsáveis, reconhecidos e credenciados pelo Ministério da Educação.