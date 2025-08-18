(16) 99963-6036
segunda, 18 de agosto de 2025
Oportunidade

Abertas inscrições para o curso de Atendente de Farmácia

18 Ago 2025 - 12h22Por Da redação
Farmácia Popular - Crédito: Agência BrasilFarmácia Popular - Crédito: Agência Brasil

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia,  Departamento de Políticas de Emprego para a Juventude, em parceria com o Senac, oferece 20 vagas para o curso gratuito de Atendente de Farmácia.

A formação será em formato híbrido (presencial e EAD) e capacitará profissionais para atuar em drogarias e farmácias de manipulação, sob supervisão de farmacêutico. O conteúdo inclui atendimento ao cliente, apoio na dispensação de medicamentos, comercialização de produtos como cosméticos, suplementos, higiene e perfumaria, controle e organização de estoque, além de projeto integrador sobre recrutamento, segurança do trabalho e planos de cargos e salários.
As aulas serão realizadas de 1º de setembro a 12 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30, na sede do Senac, na Rua Episcopal, 700, Centro.

As inscrições acontecem de 18 a 28 de agosto, das 8h30 às 16h30, presencialmente na Casa do Trabalhador “Antônio Cabeça Filho” (Avenida São Carlos, nº 1.839, Centro). É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de endereço e de escolaridade ou histórico escolar.
Para participar, o candidato deve ter no mínimo 17 anos, Ensino Fundamental completo e renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa. Também não pode estar matriculado ou ter abandonado outro curso do Senac como bolsista nos últimos seis meses.

