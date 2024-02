Abertas inscrições para o 9º casamento comunitário

Casamento comunitário -

O Fundo Social de Solidariedade abre na próxima quarta-feira (21/02), as inscrições para o 9º Casamento Comunitário. Nesta edição, o município realizará até 30 casamentos, por ordem de inscrição, destinados à população que cumprir o critério socioeconômico.

Para se inscrever, os casais interessados deverão comparecer no Fundo Social de Solidariedade de São Carlos ou de Santa Eudóxia (Casa Amarela) ou no Centro da Juventude Elaine Viviani de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, munidos de cópia do RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda do casal.

O Casamento Comunitário acontecerá no dia 29 de maio, a partir das 18h, no The Palace Eventos. Estão habilitados os casais que tiverem renda familiar de até dois salários mínimos.

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rosária Mazzini, novamente serão oferecidos aos noivos, além da celebração, a decoração, música, buquê, vestido, maquiagem, cabelo, manicure e foto de recordação. “Neste momento também estamos buscando parceiros para oferecermos o bolo e a espumante para a comemoração. E a novidade esse ano será que as noivas vão se preparar na sede do FSS para a celebração”.

O Fundo Social em São Carlos está localizado na rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina. Em Santa Eudóxia o FSS fica na rua Coronel Joaquim Cintra, nº 25 (Casa Amarela) e o Centro da Juventude Elaine Viviani na avenida Paulo VI, nº 1.000, no Jardim Monte Carlo.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (16) 3372-0865, 3429-7350 ou 3379- 1471.

