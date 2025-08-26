Abertas inscrições para mestrado profissional em matemática em rede nacional

imagem ilustrativa - Crédito: Freepik

Estão abertas as inscrições para o Exame Nacional de Acesso (ENA) ao Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT 2026). O período de inscrição vai até as 17 horas, horário de Brasília, do dia 30 de setembro de 2025 exclusivamente no site do PROFMAT (profmat-sbm.org.br/ingresso-2026).

Na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), que integra a rede nacional, serão ofertadas 15 vagas para o polo de São Carlos e 12 vagas para o polo de Sorocaba.

O PROFMAT é um curso de pós-graduação stricto sensu em Matemática, reconhecido e avaliado pela Capes, credenciado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), validado pelo Ministério da Educação, e conduzindo ao título de Mestre em Matemática, com Área de Concentração "Matemática na Educação Básica".

O objetivo é proporcionar uma formação matemática aprofundada e relevante para a prática docente na Educação Básica, fornecendo ao egresso habilidades e competências para a sua atuação como professor de Matemática.

O edital completo pode ser conferido neste link (https://l1nq.com/profmat2026). Mais informações no site profmat-sbm.org.br.

