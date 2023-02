Abertas inscrições para alfabetização e ensino fundamental

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informa que estão abertas as inscrições para alfabetização e ensino fundamental da EJA (Educação de Pessoas Jovens e Adultos) e do MOVA (Movimento Popular de Alfabetização).

Para a inscrição tanto na EJA quanto no MOVA os interessados devem apresentar os documentos pessoais: RG, CPF, comprovante de residência e carteira de vacinação.

As inscrições na EJA para o ensino fundamental (1º ao 5º ano) podem ser feitas até o final do primeiro semestre de 2023 e para o ensino fundamental II (6º ao 9º ano) até o final do primeiro semestre de cada ano. Já para o MOVA a inscrição é contínua, portanto pode ser feita durante todo o ano.

A EJA oferece educação gratuita para estudantes jovens adultos do 1º ao 9º ano com a certificação aos educandos, dividida da seguinte forma: Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) é oferecida pela Escola Municipal de Jovens e Adultos (EMEJA) “Austero Manjerora” e nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB’s) “Afonso Fiocca Vitali” (Caic), no bairro Cidade Aracy, “Arthur Natalino Deriggi”, no bairro Antenor Garcia, “Carmine Botta”, no Boa Vista, “Dalila Galli”, no bairro Jockey Clube, “Ulysses Ferreira Picolo”, no Residencial Eduardo Abdelnur, no CEMEI “Professor Vicente de Paula Rocha Keppe”, no Santa Felícia e na Igreja Nossa Senhora Aparecida, localizada na rua Dr. João Sabino, nº 1.514, no Boa Vista.

No Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) a EJA é oferecida nas EMEB’s “Arthur Natalino Deriggi”, no bairro Antenor Garcia, “Carmine Botta”, no Boa Vista e “Dalila Galli”, no Jockey Clube, no período da noite.

O MOVA acontece em São Carlos desde 2002, e as aulas ocorrem nas regiões periféricas do município e em áreas rurais como o Assentamento Santa Helena, Capão das Antas, nos distritos de Santa Eudóxia (com núcleos pela manhã e noite), Água Vermelha (com núcleo noturno).

As aulas no MOVA acontecem de segunda a quinta-feira com duração de 2h, nos períodos da manhã, tarde e noite porque os processos são sempre articulados com os estudantes e educandos adequando aos horários que esses trabalhadores possam estar presentes. O material escolar e as aulas escolares do MOVA são oferecidos gratuitamente.

O MOVA é realizado em parceria com a SME e o Instituto Acorde Alfabetiza e atende as pessoas que iniciaram do 1º ao 4º ano do ensino fundamental, mas não puderam concluir. É um público mais idoso que não conseguiu frequentar a escola na época de infância e acabam voltando para poder concluir sua escolarização e poder ser encaminhado para a EJA, ou seja, a educação formal do município.

“A grande relevância da alfabetização no município é a contribuição para a superação do analfabetismo, que tem índices elevados no Brasil. Então São Carlos investindo na alfabetização e na inserção das pessoas jovens e adultas que estão fora do universo escolar retornar as aulas, está contribuindo para a diminuição do analfabetismo, além de promover a transformação na vida das pessoas porque ao estarem escolarizadas conseguem abraçar os seus sonhos e também conseguem a capacitação profissional, melhoria de renda familiar e autonomia para poder realizar as suas próprias escolhas”, ressaltou Maria Alice Zacharias, chefe de seção de Apoio à EJA.

Outras informações podem ser obtidas na EMEJA através do telefone e whatsapp (16) 3364-2434. Para saber mais sobre o MOVA basta ligar no telefone (16) 3416-0832.

