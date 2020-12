Abertas as inscrições para o Programa de Residência Multiprofissional da Santa Casa

Crédito: Divulgação

As inscrições para o Programa de Residência Multiprofissional da Santa Casa estão abertas. São 2 vagas para Enfermagem, 2 vagas para Fisioterapia, 2 vagas para Nutrição e 2 vagas para Psicologia. O foco do programa é a atenção ao paciente em estado crítico.

As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de janeiro de 2021 pelo site www.consesp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 280,00.

Importante ressaltar que no momento da matrícula, é preciso apresentar o diploma ou declaração de conclusão do curso de graduação na categoria profissional e possuir o registro no respectivo órgão de classe.

A duração do Programa de Residência Multiprofissional é de dois anos e foi estruturado com uma carga horária semanal de 60 horas, distribuídas entre prática-assistencial, aulas teóricas e pesquisa, conforme preconizado pelo MEC. O corpo docente teórico é 100% composto por professores doutores ou mestres. Os preceptores assistenciais são especialistas em suas áreas de atuação e possuem ampla experiência na assistência ao paciente crítico. O candidato selecionado terá direito a bolsa de R$ 3.330,43, concedida pelo Ministério da Saúde.

O Processo de Seleção será realizado em duas fases. Na primeira fase, a prova é objetiva, por meio de questões de múltipla escolha e será realizada no dia 13/01/2021. Na segunda fase, no dia 04/02, o candidato vai ser submetido à análise e arguição curricular e entrevista.

O resultado final do processo seletivo vai ser divulgado no site www.consesp.com.br no dia 05/02/2021. E o Programa de Residência Multiprofissional começa no dia 01/03/2021.

Os programas de pós-graduação – modalidade residência – tem como objetivo especializar o profissional de saúde através de treinamento em serviço. O residente multiprofissional da Santa Casa de São Carlos atua na assistência ao paciente crítico adulto em diferentes cenários, focado na excelência do cuidado. O objetivo é poder acompanhar o paciente crítico desde a sua chegada no ambiente hospital, até sua reabilitação ou alta”, explica a coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional da Santa Casa, Chris Mayara Tibes Cherman

A coordenadora do Programa de Residência Multiprofissional reforça que o investimento no Ensino pode melhorar o atendimento do hospital à população. A Santa Casa de São Carlos não tem medido esforços para melhorar a formação de profissionais em diferentes níveis. E esses esforços refletem diretamente na assistência à saúde da população”, comenta.

