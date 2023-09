Abertas as inscrições para o Curso de Introdução da Linguagem Python

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), em parceria com a Fundação Educacional São Carlos (Fesc), abre inscrições para o curso de Introdução da Linguagem Python. Este curso foi trazido por meio de articulações entre Prefeitura Municipal e a organização do festival São Carlos Experience e vai acontecer entre os dias 25 e 29 de outubro.

O curso é totalmente gratuito, serão 50 vagas e as inscrições podem ser realizadas de 03 a 11 de outubro na Casa do Trabalhador, na avenida São Carlos, nº 1.839, no centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Para realizar a inscrição é preciso ter idade mínima de 15 anos, ensino fundamental completo, apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. As aulas serão realizadas no da 28 de outubro, das 8h às 18h, com intervalo de 2 horas para o almoço, na FESC São Carlos, localizada na rua São Sebastião, nº 2.828, na Vila Nery.

O curso terá carga horária de 8 horas. O objetivo é ensinar a linguagem de programação Python para quem não sabe programar, a inserção na sociedade da comunicação e informação digital, proporcionar vivência e informações do cotidiano. Os temas abordados serão: Hell World, Python como calculadora, Variáveis, Strings, Listas, Dicionários, Condicionais, Estrutura de Controle, Estruturas de Repetição e Funções.

A linguagem de programação Python é atualmente, uma das mais utilizadas em aplicações criadas em todo o mundo. Por estar presente nos mais variados projetos de grandes empresas como Google, Amazon, e IBM, por exemplo, e pensando na falta desses profissionais que estamos ofertando esse curso, é totalmente gratuito, complementou Danieli Valenti.

