Abertas as inscrições para o 10º Curso de Promotoras Legais Populares

Atuantes na luta pelo fim da violência contra a mulher, o Coletivo de Promotoras Legais Populares (PLPs) de São Carlos organiza o 9º Curso na cidade.

O curso é composto por encontros de 3 horas de duração, realizados durante os meses de março a novembro de 2020. Os encontros acontecem sempre às quartas-feiras, das 18h30 às 21h30, no Sindicato dos Metalúrgicos, e terão início no dia 25 de março.

As aulas abordam diferentes temas relacionados aos direitos de todas as pessoas, como direitos trabalhistas, do consumidor, previdenciário, das pessoas idosas, etc. E em especial os direitos das mulheres, como as questões sobre violência contra as mulheres, a Lei Maria da Penha, procedimentos para denunciar violência doméstica e de outros tipos, etc.

O curso é gratuito e destinado a todas as mulheres, independente de grau de escolaridade, faixa etária, profissão ou ocupação.

A proposta central é estimular e criar condições para que as mulheres conheçam direitos, leis e mecanismos jurídicos, tornando-as capazes de tomar iniciativas e decisões no sentido do acesso à justiça e à defesa dos direitos humanos.

As mulheres formadas poderão informar, orientar e promover a função instrumental do Direito no seu dia a dia.

Nesse ano, mais uma vez, teremos a parceria com a Associação dos Surdos de São Carlos, garantindo a acessibilidade para mulheres surdas, por meio de interpretes de LIBRAS.

As inscrições podem ser feitas até dia 20 de março, pelo site www.plpscarlos.org.

Vagas limitadas.

Informações: Site: www.plpssaocarlos.org, Facebook: Promotoras Legais Populares de São Carlos ou e-mail: plps.saocarlos@gmail.com.

