Com temperaturas elevadas, SAAE pede consumo consciente para evitar falta de água

Crédito: Divulgação

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos (Saae), através de nota emitida pela assessoria de imprensa na tarde desta terça-feira, 26, informou que, devido as altas temperaturas (registradas em algumas regiões de São Carlos, chegando a marca de 37,8 graus neste momento) as vazões de saída dos principais reservatórios do sistema de abastecimento continuam muito acima do normal, com índices excessivos de consumo, principalmente na grande Cidade Aracy, Vila Prado, Vila Nery e Vila Alpes.

Por isso, a autarquia pede a compreensão e colaboração de todos os usuários para o uso consciente da água, sem desperdício, para que não haja colapso e desabastecimento.

