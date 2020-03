À distância, UFSCar mantém serviços durante a quarentena

Serviços da UFSCar continuam operando durante a quarentena - Crédito: Divulgação

As Pró-Reitorias, Secretarias e demais Unidades da Universidade disponibilizaram canais digitais para atendimento ao público durante a quarentena. Os serviços da Universidade permanecem operando e tecnologias foram incorporadas ao dia a dia.

Desde 16 de março que a UFSCar adota medidas para reduzir exposição pessoal e interações presenciais entre membros da comunidade universitária. As rotinas e os procedimentos de trabalho foram replanejados no intuito de prevenir os problemas causados pela pandemia do novo coronavírus.

Trabalho remoto - A Universidade segue as orientações dos Ministérios da Saúde e Educação, dos Governos do Estado e dos municípios em que possui campus. "As unidades administrativas e acadêmicas definiram como o trabalho dos servidores poderia ser realizado remotamente. A Secretaria Geral de Informática (SIn) apresentou ferramentas de tecnologia e comunicação para viabilizar as atividades à distância. Novas ferramentas estão sendo estudadas pela Universidade para, cada vez mais, apoiar a sociedade brasileira neste momento de desafios", afirmou a reitora Wanda Hoffmann.

Contato e atendimento durante a quarentena:

Informações gerais sobre normativas e procedimentos relacionados ao Coronavírus

- Servidores e estagiários: progpecoronavirus@ufscar.br

- Alunos de graduação: prograd-coronavirus@ufscar.br

- Alunos de pós-graduação: propg-coronavirus@ufscar.br

- Alunos de especialização/Lato Sensu: proex-coronavirus@ufscar.br

Pró-Reitorias

- ProGrad (Pró-Reitoria de Graduação)

- Contato geral: prograd@ufscar.br

- Ingresso: ingresso@ufscar.br

- Desenvolvimento Pedagógico: didped@ufscar.br

- Acolhimento: caape@ufscar.br

- Financeiro: seafc@ufscar.br

- Estágio e Mobilidade: cem@ufscar.br

- Acadêmico: digra@ufscar.br

- ProEx (Pró-Reitoria de Extensão)

- Contato geral: proex@ufscar.br

- Requisição de compras e pagamento de bolsistas: deafcproex@ufscar.br

- Orientação à elaboração de projetos e programas de extensão: escritorioproex@ufscar.br

- Apoio a contratos, convênios e similares: escritorioproex@ufscar.br

- Registro e Assinatura de Certificados e Emissão de Carteirinhas para Cursos de Especialização:

proex-coronavirus@ufscar.br ou serapcproex@ufscar.br

- Câmara de Extensão e do Conselho de Extensão: caex@ufscar.br e coex@ufscar.br

- Coordenadoria de Apoio a Eventos/ CAEv: caev@ufscar.br

- Secretaria dos Núcleos de Extensão: nusau@ufscar.br- Núcleo de Extensão Educação, Tecnologia e Cultura: celiasilveira@ufscar.br

- ProPq (Pró-Reitoria de Pesquisa)

- Contato geral: propq@ufscar.br

- Coordenadoria dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica (COPICT): copict@ufscar.br

- Coordenadoria de Infraestrutura para Pesquisa (CEP): coordinfrapesq@ufscar.br

- Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos: cephumanos@ufscar.br

- Comissão Interna de Biossegurança (CIBio): biosseguranca@ufscar.br

- Comissão de ética no Uso de Animais (CEUA): ceua@ufscar.br

- Programa de Pós-Doutorado e Programa de Pesquisador Visitante: posdoc.pesqv@ufscar.br

- ProPG (Pró-Reitoria de Pós-Graduação)

O fluxo de documentos e informações junto às secretarias dos Programas de Pós-Graduação e junto à ProPG devem se dar prioritariamente pelos sistemas ProPGWeb, SEI, SCDP, SCBA, dentre outros.

Para demais solicitações consulte o site da ProPG.

- ProACE (Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis)

Contato pelo e-mail proace@ufscar.br.

- ProGPe (Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas)

- Contato geral: se-progpe@ufscar.br

- Segurança do trabalho: dist@ufscar.br

- Saúde e atestados médicos: progpe-adj@ufscar.br

- Aposentadoria, pensões e benefícios: deapb@ufscar.br

- Folha de pagamento: diape@ufscar.br

- Afastamentos, progressões e promoções: didp@ufscar.br

- ProAd (Pró-Reitoria de Administração)

- Atendimento pelo sistema SEI-UFSCar

- Contato pelo e-mail proad@ufscar.br

Secretarias Gerais

- SEaD (Secretaria de Educação à Distância)

- Contato geral: secretaria@sead.ufscar.br

- Atendimento Moodle: apoiomoodle@ead.ufscar.br

- Atendimento AVA: Clique aqui

- SGAS (Secretaria de Gestão Ambiental e Sustentabilidade)

- Atendimento pelo sistema SEI-UFSCar

- Contato pelos e-mails sgas@ufscar.br ou sgastec@ufscar.br

- SRINTER (Secretaria de Relações Internacionais)

- Atendimento pelo sistema SEI-UFSCar

- Contato pelo e-mail srinter@ufscar.br

- SPDI (Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional)

- Atendimento pelo sistema SEI-UFSCar

- Contato pelo e-mail spdi@ufscar.br

- SeGEF (Secretaria de Gestão do Espaço Físico)

- Atendimento pelo sistema SEI-UFSCar

- Contato pelo e-mail edf-gab@ufscar.br

- SAADE (Secretaria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade)

- Atendimento pelo sistema SEI-UFSCar

- Contato pelo e-mail saade@ufscar.br

Outros serviços

- Restaurante Universitário (RU): ggru@ufscar.br e tecnica.ggru@ufscar.br

- Departamento de Atenção à Saúde (DeAS): (16) 3351-8200

- Departamento de Expedição e Arquivo (DeEA): deea@ufscar.br

- Unidade Saúde Escola (USE): Orientação e entrega agendada de receitas aos pacientes que estão em acompanhamento à distância: Às quintas-feiras, das 13h às 16h. E-mail: use@ufscar.br

Contatos com a USE: (16) 3351-8645, (16) 3351-9412 e (16) 3351-9402

