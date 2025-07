9º Conferência Municipal de Políticas para as mulheres acontece no dia 16 de julho

Com o tema “Mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todas”, a conferência tem como objetivo central promover a escuta ativa das demandas das mulheres são-carlenses, fortalecendo a formulação de políticas públicas voltadas à equidade de gênero, ao empoderamento feminino e à ampliação da participação social.

A programação inclui debates, apresentação e votação de propostas elaboradas nas pré-conferências, além da escolha das delegadas que representarão São Carlos na etapa estadual.

“Nosso objetivo é reunir mulheres em um espaço democrático de articulação e diálogo. A conferência é uma oportunidade para refletirmos sobre os desafios que ainda enfrentamos e para construirmos, de forma coletiva, estratégias que promovam a igualdade de direitos em todas as esferas da sociedade”, destaca Patrícia Neo, chefe da Seção de Política para as Mulheres da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

A secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, Gisele Santucci, a 9ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres é um marco importante no fortalecimento da democracia participativa e no avanço de direitos. “Convidamos todas as mulheres de São Carlos a se engajarem neste processo, trazendo suas vivências, ideias e propostas. Só com a participação ativa poderemos construir políticas públicas realmente transformadoras, que respeitem e contemplem a diversidade e a realidade de todas”, finaliza a secretária.

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, realiza no próximo dia 16 de julho (quarta-feira), a 9ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. O evento será realizado a partir das 9h no auditório do Paço Municipal, localizado na rua Episcopal, nº 1.575, no Centro.