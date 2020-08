88% dos industriais da região de São Carlos ainda aguardam crédito do Pronampe

Crédito: Divulgação

Uma pesquisa realizada pelo Ciesp São Carlos apontou que 88% dos industriais que solicitaram crédito ao Pronampe (Programa Nacional de Apoio às microempresas e Empresas de Pequeno Porte) ainda não receberam os recursos. E entre os que foram contemplados, a maioria recebeu menos que 25% do valor solicitado.

Realizada em julho, a pesquisa sobre o Pronampe contou com a participação de cerca de 30 indústrias da região de São Carlos, e apontou ainda que 50% delas fizeram a solicitação de crédito e 10% ainda pretendem solicitar, se houver nova possibilidade.

O programa foi criado pelo governo federal a fim de oferecer empréstimos a empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, para que possam enfrentar a crise causada pela pandemia do coronavírus. Para a Diretoria do Ciesp São Carlos, a proposta do Pronampe é muito boa, porém o recurso disponibilizado foi insuficiente para toda a demanda.

“Esse é um recurso bastante esperado por muitos industriais, e é bem importante para preservar empregos e empresas. Mas notamos que, embora o programa tenha uma ótima finalidade, na prática, ele não tem cumprido o seu objetivo ou não tem sido suficiente, já que a demanda reprimida ainda é muito grande” observa Emerson Chu, diretor titular do Ciesp São Carlos.

Segundo o Ministério da Economia, os novos empréstimos do Pronampe devem ser liberados até o próximo dia 15, porém milhares de micro e pequenas empresas já procuraram a Caixa Econômica Federal (CEF) para tentar garantir uma parcela desse crédito. A demanda é de R$ 5 bilhões, só na CEF. Outros bancos, como Itaú, Banco do Brasil e Sicoob também operaram o Pronampe, mas a verba liberada foi muito pequena.

“Além disso, não houve prioridade para as empresas que geram empregos de qualidade como a indústria. Deveria haver um critério oferecendo os recursos somente para quem gera emprego”, ressalta Marcos Henrique dos Santos, vice-diretor do Ciesp São Carlos. Com isso, a linha de crédito não atinge efetivamente as empresas que mais necessitam e, portanto, não pode ainda ser considerada como uma medida eficaz na superação da crise econômica atual.

SOBRE O CIESP

O Ciesp São Carlos reúne indústrias e parceiros ligados ao setor produtivo, dá suporte aos empresários e os representa junto à sociedade e aos governos municipal, estadual e federal. Frequentemente, promove estudos e debates sobre temas de interesse dos associados e é o responsável por levar as demandas do setor às autoridades.

A Regional de São Carlos compreende também Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Trabiju, Boa Esperança do Sul, Descalvado, Analândia, Porto Ferreira, Pirassununga, Santa Cruz da Conceição e Santa Rita do Passa Quatro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também