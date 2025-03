8 de marÃ§o: delegada fala sobre os avanÃ§os e desafios no combate Ã  violÃªncia contra as mulheres

Delegada Denise Gobbi Szakal em sua sala na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). - Crédito: Abner Amiel

O Dia Internacional da Mulher, celebrado neste sábado (8), é uma data importante de reflexão sobre os avanços conquistados ao longo dos anos e os desafios que ainda persistem na luta do combate à violência contra as mulheres.

Em entrevista exclusiva, a delegada civil Denise Gobbi Szakal, titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), compartilhou suas experiências e insights sobre o papel das mulheres na segurança pública, a importância da Lei Maria da Penha e de um sistema de justiça mais inclusivo e acessível.

Com um olhar atento aos direitos das mulheres e à constante luta contra a violência de gênero, a delegada Denise fala sobre as conquistas alcançadas, as barreiras ainda enfrentadas e as medidas necessárias para garantir que todas as mulheres tenham suas vozes ouvidas e seus direitos respeitados.

Confira a seguir os principais trechos da entrevista com a delegada Denise Szakal:

1.Qual a importância do dia Internacional da Mulher?

Dia 8 de março representa um marco histórico na luta pela igualdade feminina. Nós temos muito a conquistar, mas hoje nós alcançamos um pouco dessa igualdade, principalmente no campo da delegacia de polícia, do enfrentamento à violência doméstica, bem como apolíticas públicas que nós estamos implementando para enfrentar essa violência. Na realidade, todo dia é dia da mulher, nós acabamos elegendo o dia 8 de março, mas a mulher tem que ser homenageada todos os dias.

2.Como a Delegacia de Defesa da Mulher tem se adaptado para atender as necessidades das mulheres que buscam ajuda?

A Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher e as Delegacias da Mulher Online possuem atendimento especializado para as vítimas de violência doméstica e violência sexual, haja vista que periodicamente realizamos cursos e palestras, capacitações em atendimento sobre os temas em questão.

3.Quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam ao procurar uma delegacia e buscar amparo legal?

A dependência financeira e psicológica da vítima em relação a seu agressor.

4.Há algum serviço específico que a Delegacia oferece para garantir a segurança e o apoio psicológico das mulheres?

A parte assistencial fica a cargo das entidades de Assistência Social.

5.Como a presença de mulheres em cargos de liderança dentro da polícia influencia a forma como os casos de violência doméstica e abuso sexual são tratados?

Entendo que o tratamento às vítimas de violência doméstica e sexual são mais humanizados.

6.Como a Delegacia de Defesa da Mulher tem trabalhado para aumentar a conscientização sobre os direitos das mulheres, especialmente em comunidades mais vulneráveis?

Sempre que possível, realizamos palestras de conscientização da violência

7.Quais são os tipos mais comuns de violência que as mulheres relatam na delegacia e como esses casos evoluíram nos últimos anos?

As violências mais retratadas são as agressões físicas (lesão corporal e injúria real), ameaças e perseguições.

8. Como a delegacia lida com casos de violência que envolvem mulheres em situação de vulnerabilidade, como que enfrentam dificuldades financeiras ou que são imigrantes?

São encaminhadas para Assistência Social, que na cidade de São Carlos é realizada pelo CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) da Prefeitura Municipal de São Carlos

9.Quais iniciativas a delegação está implementando para proteger as mulheres que sofrem violência psicológica, que muitas vezes é menos visível do que a violência física?

Mais parcerias com o setor pública e entidades da sociedade civil

10.Como você avalia o impacto das políticas públicas no combate à violência contra a mulher nos últimos anos?

Tem sido positivo, pois as políticas e implementação da Lei Maria da Penha geraram um aspecto promissor no combate à violência doméstica.

11.O que mais ainda precisa ser feito, tanto no âmbito da segurança pública quanto no social, para garantir que as mulheres se sintam seguras e protegidas?

Em termos de segurança pública, propiciar mais policiais civis para atendimento nas Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher. Em termos sociais, mais parcerias com entidades assistências e de apoio psicológico à vítima mulher.

12.Como a Lei Maria da Penha tem ajudada no trabalho da delegacia e no atendimento às vítimas?

A lei Maria da Penha criou mecanismos no combate à violência doméstica, como as medidas protetivas, as quais tem auxiliado muito o enfrentamento da violência.

13.No Dia Internacional da Mulher, qual mensagem você gostaria de passar para as mulheres que sofrem com violência e abuso?

Importância de denunciarem e buscarem ajuda

Leia Também