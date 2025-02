7° Festival Onovolab: Rafael Figueiredo Bezerra fala sobre o Porto Digital de Recife/PE

O secretário de Cidade Inteligente e Transparência, Mateus de Aquino e a secretária de Gestão Pública e Integração Governamental, Laurie Lubek, reuniram-se na quinta-feira (06/02) com o diretor de Tecnologia de Recife, Rafael Figueiredo Bezerra. O diretor esteve em São Carlos para palestrar no ONOVOLAB Festival.

Bezerra ressaltou a importância da ciência e da inovação no desenvolvimento urbano e a experiência de Recife, que recebeu pelo segundo ano consecutivo o Selo Nível Ouro de Boas Práticas de Cidade Inteligente do Connected Smart Cities.

Em sua palestra, Bezerra comparou São Carlos e Recife no setor tecnológico. "São Carlos é um polo de tecnologia de ponta, com atuação forte em engenharia, física e biotecnologia, enquanto Recife se destaca no desenvolvimento de softwares. O ecossistema de inovação de São Carlos lembra o Porto Digital, onde a diversidade cultural e a troca de experiências entre empreendedores impulsionam a economia criativa", afirmou.



Mateus de Aquino ressaltou que Recife enfrenta desafios maiores para implementar soluções inteligentes. "Com 1,6 milhão de habitantes, a cidade precisou priorizar soluções acessíveis para engajar a população e otimizar recursos. O aprendizado de Recife mostra que a gestão eficiente é mais importante que grandes verbas", explicou.

Laurie Lubek destacou que a interação entre governo e cidadãos possibilitou uma gestão mais eficaz. "Esse modelo transformou a administração, tornando serviços mais acessíveis. Nossa gestão busca essa abordagem, priorizando infraestrutura tecnológica acessível e parcerias entre governos, empresas e universidades", afirmou.



São Carlos pode aprender com esse modelo. "Com ambiente propício à inovação e capital humano forte, o desafio é integrar ideias e talentos para desenvolver projetos de impacto social", finalizou Mateus de Aquino.



A digitalização tem sido fundamental para a construção de cidades inteligentes. O conceito de 'cidadão-centrismo' propõe que governos priorizem o desenvolvimento humano para garantir crescimento sustentável, como demonstrado por Singapura e Irlanda.

Leia Também