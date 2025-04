7ª Mega Jornada da Capoterapia reúne mais de 780 idosos em São Carlos

Crédito: Divulgação

O último final de semana foi de muita movimentação e emoção em São Carlos com a realização da 7ª Mega Jornada da Capoterapia do Estado de São Paulo. O palco principal do evento foi a Fazenda Invernada, que durante três dias recebeu caravanas de mais de 40 cidades do Estado de São Paulo e de outros estados brasileiros.

Cerca de 780 idosos participaram daquele que é considerado o maior programa de promoção da qualidade de vida para a terceira idade. A Capoterapia, mais do que uma prática corporal, foi exaltada como uma ferramenta de inclusão social, saúde e fortalecimento da autoestima.

O Diretor da Capoterapia do Estado de São Paulo, Mestre Tarobá, emocionou-se durante seu pronunciamento, ao destacar as dificuldades enfrentadas para realizar o evento:

“Os idosos têm direitos garantidos pelo Estatuto do Idoso. Falta um olhar mais humano do poder público. Não adianta apenas elogiar, precisamos de apoio concreto, porque temos contas a pagar. A Jornada gera emprego e renda para os capoterapeutas, que se envolvem de corpo e alma na realização deste trabalho,” destacou.

Mestre Tarobá também ressaltou a importância dos projetos sociais preventivos: “Manter um idoso ativo em um projeto social custa cerca de R$ 150,00 por mês, enquanto um idoso acamado gera um custo público entre R$ 10 mil e R$ 12 mil mensais, considerando equipe médica, ambulâncias, medicamentos e atendimentos especializados.”

Apesar das dificuldades financeiras — o evento não contou com patrocínio financeiro formal — São Carlos recebeu caravanas de várias regiões, reforçando a importância da Capoterapia no cenário nacional.

A presença de grandes nomes nacionais da Capoterapia também marcou o evento, como o Mentor e Idealizador da Capoterapia, Mestre Gilvan Alves de Andrade, que reforçou o compromisso social da prática; a Presidenta do Instituto Brasileiro de Capoterapia (IBC), Sônia de Andrade, que exaltou a importância da organização e do fortalecimento institucional da Capoterapia; e a Diretora do Distrito Federal, Capoterapeuta Faustinha, trazendo representatividade nacional para a Jornada.

“A 7ª Mega Jornada da Capoterapia foi um sucesso absoluto. Alcançamos nossos objetivos: fortalecer a Capoterapia como instrumento de inclusão e dar visibilidade à importância de políticas públicas efetivas para os nossos idosos,” concluiu emocionado o Mestre Tarobá.

A realização e organização do evento ficaram a cargo da Capoterapia do Estado de São Paulo, com apoio de capoterapeutas formados, voluntários e da comunidade.

