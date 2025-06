67% da população compra pela internet e São Carlos segue tendência

e-commerce: amadurecimento da população que nasceu no mundo digital faz comércio digital saltar - Crédito: Agência Brasil





A Fundação Seade divulgou dados sobre consumo pela internet e os resultados apontam a consolidação do e-commerce no Estado, com 67% da população realizando compras on-line, em 2025, dos quais 56% o fizeram no último mês, evidenciando a habitualidade no consumo digital.



Os dados se referem aos 12 meses que antecedem a realização da pesquisa e abarcam diversas modalidades de comércio e serviços pela internet. Em destaque, estão as compras de eletrônicos ou eletrodomésticos, cursos, produtos de turismo e, em menor medida, itens de supermercado.



O economista Paulo Cereda comenta que a pesquisa consolida uma tendência irreversível que é a população toda fazer uso do ambiente eletrônico para poder fazer comprar, desde itens do dia a dia até itens mais elaborados. “Esta é uma situação natural. À medida em que as gerações mais jovens vão assumindo como população economicamente ativa e a população mais antiga, que não é nativa digital, vai deixando e ser população economicamente ativa, há uma mudança normal do comércio”.

Segundo ele, quem nasceu no meio digital, fazendo uso diário de computadores, tablets e smartphones não tem qualquer preconceito ou dúvida quanto ao e-commerce, que cresce cada vez mais. Também temos que reconhecer os avanços dos meios de segurança das formas eletrônicas de pagamentos. Isso deixa as pessoas mais confortáveis para realizar o consumo neste ambiente”, explica ele.



ELETROELETRÔNICOS - A compra de eletrônicos e eletrodomésticos está entre as práticas mais citadas pelos consumidores na internet, alcançando 86% dos adeptos do e-commerce. A expressividade desse resultado sugere a importância da inserção digital e a consolidação das transações em meio eletrônico, além da necessária atenção quanto à segurança dos dispositivos e atenção contra fraudes. Em relação à habitualidade, 37% dos adeptos às compras on-line de eletrônicos/eletrodomésticos o fazem com regularidade e 49% eventualmente. Na Região Metropolitana de SP 39% afirmaram sempre comprar estes itens, enquanto metade (50%) o faz eventualmente.

“Esses resultados significativos reiteram a importância da inserção digital, seja por incentivo das atuais tendências da vida social – como por exemplo, o acesso a ofertas de entretenimento e streaming –, por demandas de trabalho e estudo ou mesmo pelo crescente apelo representado pela maior oferta on-line de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos”, afirma Irineu Barreto, pesquisador da Fundação Seade.

A presente edição do Seade SP TIC analisa os hábitos de consumo na internet entre residentes no Estado de São Paulo, a partir dos dados de pesquisa realizada pela Fundação Seade, por meio de coleta remota, utilizando unidade de resposta audível (URA), entre 2023 e 2025.

