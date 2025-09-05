5ª edição da Festa das Crianças acontece em outubro no Jardim Zavaglia

O projeto Braços que Abraçam promove no dia 19 de outubro, a partir das 13h, a 5ª edição da Festa das Crianças, um evento solidário voltado ao lazer e confraternização de famílias no Jardim Zavaglia, em São Carlos.
Arrecadação de doações
Para a realização da festa, os organizadores estão arrecadando alimentos e produtos que serão utilizados na preparação do lanche e na montagem das atividades. Entre os itens solicitados estão:
-
5 pacotes de pipoca
-
400 pães
-
6 kg de salsicha
-
8 fardos de refrigerante
-
4 pacotes grandes de molho de tomate
-
8 pacotes de copos descartáveis
-
Balas, pirulitos e chicletes
-
Saquinhos plásticos e papel alumínio
Além disso, os organizadores também pedem apoio financeiro via PIX para o custeio de um bolo de 25 kg e de brinquedos infláveis, que prometem animar ainda mais o dia das crianças.
Onde doar
As doações podem ser entregues até o dia 18 de outubro na Rua Maria Crnkowise, 467, Jardim Zavaglia. Também é possível colaborar entrando em contato pelo telefone/WhatsApp (16) 99314-0975.
Solidariedade em ação
A organizadora Paola Celestino reforça o convite à comunidade para contribuir: “Cada doação, por menor que seja, faz a diferença para proporcionar um dia inesquecível às nossas crianças.”