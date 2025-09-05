(16) 99963-6036
5ª edição da Festa das Crianças acontece em outubro no Jardim Zavaglia

05 Set 2025 - 09h02Por Jéssica C.R.
O projeto Braços que Abraçam promove no dia 19 de outubro, a partir das 13h, a 5ª edição da Festa das Crianças, um evento solidário voltado ao lazer e confraternização de famílias no Jardim Zavaglia, em São Carlos.

Arrecadação de doações

Para a realização da festa, os organizadores estão arrecadando alimentos e produtos que serão utilizados na preparação do lanche e na montagem das atividades. Entre os itens solicitados estão:

  • 5 pacotes de pipoca

  • 400 pães

  • 6 kg de salsicha

  • 8 fardos de refrigerante

  • 4 pacotes grandes de molho de tomate

  • 8 pacotes de copos descartáveis

  • Balas, pirulitos e chicletes

  • Saquinhos plásticos e papel alumínio

Além disso, os organizadores também pedem apoio financeiro via PIX para o custeio de um bolo de 25 kg e de brinquedos infláveis, que prometem animar ainda mais o dia das crianças.

Onde doar

As doações podem ser entregues até o dia 18 de outubro na Rua Maria Crnkowise, 467, Jardim Zavaglia. Também é possível colaborar entrando em contato pelo telefone/WhatsApp (16) 99314-0975.

Solidariedade em ação

A organizadora Paola Celestino reforça o convite à comunidade para contribuir: “Cada doação, por menor que seja, faz a diferença para proporcionar um dia inesquecível às nossas crianças.”

