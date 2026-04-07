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4º Resgata São Carlos promove tarde de fé, louvor e comunhão no Santa Felícia

07 Abr 2026 - 14h01Por Da redação
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A Comunidade Cristã Filho Pródigo realiza no próximo sábado (11), a partir das 15h, a quarta edição do evento “Resgata São Carlos”, reunindo fiéis para uma tarde especial de fé, louvor e comunhão.

O encontro acontecerá no Salão do Sindicato dos Metalúrgicos, localizado na Rua Domingos Diégues, no bairro Parque Santa Felícia Jardim, em São Carlos. A programação contará com a participação especial do pastor e cantor Ítalo Ribeiro, que conduzirá momentos de louvor e ministração da palavra.

Com proposta voltada à edificação espiritual e ao fortalecimento da fé, o evento busca reunir famílias, lideranças religiosas e membros de diferentes igrejas da cidade em um ambiente de unidade cristã. A expectativa dos organizadores é proporcionar uma tarde marcada por mensagens de esperança, reflexão e fortalecimento espiritual.

De acordo com a organização, o “Resgata São Carlos” já se consolidou como um evento importante no calendário cristão local, promovendo não apenas momentos de adoração, mas também integração entre igrejas e comunidades.

O convite é aberto a toda a população. Segundo os organizadores, a expectativa é que o encontro seja um momento especial de comunhão e renovação da fé para todos os participantes.

O evento é liderado pelo bispo Anderson Marques e pela bispa Ana Paula Marques, responsáveis pela Comunidade Cristã Filho Pródigo.

Serviço

Local: Salão do Sindicato dos Metalúrgicos
Endereço: Rua Domingos Diégues – Parque Santa Felícia Jardim
Data: 11 de abril de 2026 (sábado)
Horário: A partir das 15h
Participação especial: Pastor e cantor Ítalo Ribeiro

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