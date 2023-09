4ª Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência acontece em São Carlos

A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPDNR) juntamente com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (COMDEFSC) e a Prefeitura de São Carlos, realizou hoje, 29 de setembro, no Auditório “Bento Prado de Almeida Ferraz Jr.”, localizado no Paço Municipal, a 4ª Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência.

O evento contou com a participação de representantes do poder público, da sociedade civil e pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

Os temas debatidos este ano foram sobre o “Cenário atual e futuro na implementação dos direitos da pessoa com deficiência” e “Construindo um Brasil mais inclusivo”. E fazendo parte da programação, houve uma palestra ministrada pelo primeiro prefeito do Brasil com paralisia cerebral, Tiago Ricardo Ferreira, Gestor de Campina do Monte Alegre, que falou sobre estratégias para manter e aprimorar o controle social, garantia de acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas, financiamento das políticas públicas da pessoa com deficiência, diretos e acessibilidade, e desafios para a comunicação universal.

De acordo com a Secretária da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Lucinha Garcia, as políticas públicas para as pessoas com deficiência são fundamentais para a construção de um município mais justo e mais inclusivo.

O Presidente da Prohab, Rodson Magno, que também esteve presente no evento, realizou a divulgação sobre o cadastramento habitacional que ainda acontece na Prohab e parabenizou todos os responsáveis pela organização da conferência, além de agradecer a presença do Prefeito Tiago Ricardo Ferreira em nossa cidade. “Ele é um exemplo de vida e superação. Tive o privilégio de conhecê-lo e fiquei encanado com sua história, que Deus o abençoe”, completa Rodson.

