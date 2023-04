3º Páscoa Solidária atendeu mais de 8 mil crianças

“ É um trabalho de equipe e que envolve centenas de voluntários e patrocinadores, sem eles nada ocorre, agradecemos a confiança de cada um que nos ajudou a superar as edições anteriores, desejamos à todos uma feliz Páscoa” Agradeceu a Organização.

A ação foi realizada pela Comissão Paixão Sertaneja e Paróquia Nossa Senhora de Fátima.

Dando encerramento as entregas de ovos e caixas de chocolate nas periferias de São Carlos, a 3º edição da Páscoa Solidária conseguiu atender 8.000 crianças e portadores de necessidades especiais da cidade: APAE, ACORDE, Paralelo, Amigos contra o câncer, ONG Mid, Nave Sal da Terra, Creche Divina Providencia, Creche Padre Teixeira e as Paróquias Nossa Senhora de Fátima, São Cristóvão, Joao Paulo II, São Nicolau, Madre Cabrini,Guadalupe,Arautos do Evangelho e Santa Rita foram atendidas durante a semana, enquanto as regiões do Zavaglia, Antenor, São Carlos 8, Gonzaga, Abdelnur,CDHU e Ocupação em busca de uma moradia receberam visita da organização na noite de ontem quinta e ontem.