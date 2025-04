3º Encontro Paulista reúne mais de mil participantes em São Carlos para debater políticas públicas

Compartilhar no facebook

Cenacon - Crédito: reprodução

Nesta terça-feira, 29, São Carlos sediará a 3ª edição do Encontro Paulista da Juventude, promovida pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo (SJC), por meio da Coordenadoria da Subsecretaria da Juventude. O evento será realizado no Salão Cenacon – Nacional Inn, das 9h às 18h.

Com 1.100 participantes já confirmados, representando 205 municípios paulistas, o encontro terá como tema central “Governança e Gestão de Políticas Públicas de Juventude nos Municípios”. A programação inclui painéis temáticos, palestras e rodas de conversa, com foco na ampliação da participação juvenil e no fortalecimento dos Conselhos Municipais de Juventude como instrumentos de participação cidadã.

Entre as presenças confirmadas estão o secretário da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto, o prefeito de São Carlos, Netto Donato, além de diversas autoridades estaduais, gestores municipais e representantes de juventudes de todo o Estado.

Serviço – 3ª edição do Encontro Paulista da Juventude

Data: Terça-feira, 29, das 9h às 18h

Local: Salão Cenacon – Nacional Inn São Carlos (Av. Getúlio Vargas, 2330 – São Carlos/SP)

Inscrições: forms.gle/XHjAW2FpAkDpRxGTA

