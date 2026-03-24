Terceira reuniÃ£o da ComissÃ£o de Motofrete ocorre nesta quinta na CÃ¢mara Municipal

Moto de entregador de app - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o/Governo de SP

A Câmara Municipal de São Carlos realiza, nesta quinta-feira (26), a 3ª reunião da Comissão Especial de Estudos (CEE) do Motofrete. O encontro foi convocado pelo presidente da comissão, o vereador Jùlio Cesar, e dá continuidade aos trabalhos de escuta e diálogo com a categoria.

Durante a reunião, estará em pauta a Lei Municipal nº 23.967, já sancionada, que regulamenta as atividades de motofrete no município. A comissão tem como principal objetivo ouvir os motoboys e motofretistas que poderão ser impactados pela legislação, buscando compreender as dificuldades enfrentadas e propor alternativas que possam amenizar possíveis prejuízos à categoria.

O encontro contará com a presença de lideranças e representantes dos profissionais do setor, além de vereadores e integrantes do Executivo municipal, promovendo um espaço aberto para debate e construção coletiva.

O vereador Jùlio Cesar destacou que o trabalho da comissão está voltado à escuta ativa dos profissionais, buscando caminhos para flexibilizar pontos da legislação que possam prejudicar a categoria, sempre com responsabilidade e diálogo.

A Comissão Especial de Estudos reforça seu compromisso em atuar como ponte entre os profissionais e o poder público, buscando ajustes e melhorias que assegurem condições mais justas de trabalho, valorização da categoria e segurança jurídica para o exercício da atividade.

A expectativa é que, a partir das reuniões, surjam propostas que contribuam para aperfeiçoar a aplicação da lei, garantindo equilíbrio entre a regulamentação e a realidade vivida pelos trabalhadores do motofrete em São Carlos.

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