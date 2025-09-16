3ª Parada Pedagógica será nos dias 02 e 03 de outubro

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza nos dias 2 e 3 de outubro a 3ª Parada Pedagógica, evento formativo voltado aos profissionais da educação infantil com foco na equidade e na qualidade do ensino.

A iniciativa pretende reunir professores, diretores, supervisores, bibliotecários, merendeiros, auxiliares administrativos e demais servidores da rede municipal em uma série de oficinas e palestras distribuídas por diferentes espaços da cidade.

A programação inclui temas como literatura infantil, direitos humanos, primeiros socorros, inclusão, alimentação escolar e gestão educacional, sempre com o objetivo de oferecer reflexões práticas e teóricas que contribuam para o cotidiano das unidades de ensino.

Segundo o secretário de Educação, Lucas Leão, a proposta reforça o compromisso da rede municipal com a construção de uma escola mais justa e inclusiva. “A Parada Pedagógica busca garantir que todas as crianças tenham acesso a uma educação que respeite suas especificidades e promova a inclusão escolar”, afirmou.

O secretário destacou ainda que a formação contínua dos profissionais é fundamental para o fortalecimento da educação pública. “A 3ª Parada Pedagógica é mais do que um evento formativo. É uma reafirmação do nosso compromisso com uma educação de qualidade. Investir na formação dos nossos profissionais é garantir que cada criança, independentemente de sua origem, tenha experiências educativas significativas. São Carlos está construindo uma rede de ensino que valoriza a diversidade e promove o desenvolvimento integral desde a primeira infância”, concluiu.

