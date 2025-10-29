3ª edição do Natal Sem Fome 116K promete unir esporte e solidariedade em dezembro

O Natal Sem Fome 116K chega à sua 3º edição em 2025 com uma proposta que vai além da superação esportiva: transformar a paixão pela corrida em solidariedade. O evento será realizado nos dias 13 e 14 de dezembro, no Parque dos Lilases, em São Carlos.

A prova reúne atletas de diferentes níveis e idades, com distâncias que variam de desafios extremos a opções acessíveis para quem deseja apenas participar da ação social.

Entre as categorias, destaca-se o percurso de 100 quilômetros, com largada às 22h do sábado (13). A organização reforça que trata-se de um teste de resistência para os corredores mais preparados física e mentalmente. Também haverá a opção de 50 quilômetros, tanto solo quanto em equipe, realizada durante a madrugada.

Já no domingo pela manhã, entram em cena as distâncias de 10 km, 5 km e a caminhada de 5 km, ideais para quem busca velocidade, condicionamento ou simplesmente contribuir com a causa.

Além da inscrição, os participantes devem doar 2 kg de alimentos na retirada do kit, que será revertido para famílias em situação de vulnerabilidade social neste Natal.

Os atletas inscritos receberão camiseta, sacochila, número de peito e chip, além de medalha finisher personalizada ao cruzar a linha de chegada.

Inscrições: https://www.ticketsports.com.br/e/natal-sem-fome-116-km-2025-74278

Leia Também