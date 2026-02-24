3ª edição do "Mulheres em Movimento" acontece dia 28 de março em São Carlos

Parque do Kartódromo - Crédito: divulgação

A cidade de São Carlos se prepara para receber a 3ª edição do evento “Mulheres em Movimento”, iniciativa que celebra a força feminina por meio da prática de atividades físicas, integração e bem-estar.

O encontro será realizado no dia 28 de março (sábado), a partir das 18h, no Kartódromo de São Carlos, com entrada gratuita.

Com o tema “Março vem aí! Juntas somos mais fortes!”, o evento deve reunir mulheres de todas as idades para uma tarde especial de movimento, saúde e conexão. A programação inclui aulas de ritmos e atividades esportivas, momento de bem-estar com alongamento, mesa de hidratação para reposição de energias e sorteio de brindes oferecidos por parceiros locais.

A proposta é incentivar hábitos saudáveis, fortalecer vínculos e valorizar o protagonismo feminino na cidade.

Apesar da entrada gratuita, é necessário realizar cadastro prévio para participar. As interessadas devem fazer a inscrição por meio do QR Code disponível no material oficial do evento ou acessar o link https://mulheresemmovimento.netlify.app/. A organização orienta que as participantes compareçam com camiseta rosa, reforçando o espírito de união e celebração da campanha.

O “Mulheres em Movimento” já se consolidou como um dos principais encontros voltados ao público feminino em São Carlos, promovendo saúde, autoestima e integração.

