38º Batalhão de Polícia Militar comemora 34 anos de existência

38º Batalhão da PM - Crédito: arquivo

O 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (38º BPM/I), sediado em São Carlos, comemora nesta terça-feira, 10 de outubro, 34 anos de existência.

O Batalhão foi criado em 12 de maio de 1989, pelo Decreto de nº 29.911, sendo inaugurado oficialmente em 10 de outubro de 1989. Sediado em São Carlos, é composto por 04 (quatro) Companhias, que abrangem os municípios de São Carlos, Ribeirão Bonito, Ibaté, Dourado, Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira.

Tenente Coronel da Polícia Militar Luiz Sergio Mussolini Filho, atual comandante

Suas Companhias PM exercem as atividades de polícia preventiva ostensiva nas seguintes modalidades: Rádio patrulhamento, Policiamento de Força Tática, Policiamento Escolar, Rondas Ostensivas com apoio de Motocicleta, Policiamento Comunitário e Policiamento Rural.

Em 2023, o Comandante do 38º BPM/I, Tenente Coronel Luiz Sérgio Mussolini Filho, vislumbrou que a unidade merecia sua própria moeda, a qual foi idealizada e cunhada. A Challenge Coin do 38° BPMI foi lançada com o objetivo de galardoar personalidades civis, militares e instituições públicas e privadas, por seus méritos e relevantes serviços prestados ao povo paulista e ao 38ºBPM/I, atuando direta ou indiretamente para a elevação do nome da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Para comemorar o trigésimo quarto ano de implantação, o comandante do Batalhão realizará no dia 10 de outubro, às 19h, na Oasis Eventos, a solenidade de outorga da moeda e a apresentação da Banda Sinfônica da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Challenge Coin do 38° BPMI

