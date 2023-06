38º Batalhão da Polícia Militar inicia a campanha do agasalho

Sede do Batalhão da Polícia Militar em São Carlos - Crédito: Google Maps

O 38º Batalhão de Policia Militar de São Carlos iniciou a campanha do agasalho, que é uma iniciativa do Fundo Social de São Paulo, ligado ao Governo do Estado, em parceria com entidades públicas, privadas e sociedade.

A ação solidária foi lançada no dia 18 de maio pelo governo do Estado e será realizada até o dia 21 de setembro, tendo como objetivo a arrecadação de agasalhos, cobertores, gorros, cachecóis, meias e luvas para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade a enfrentar os períodos de frio.

As unidades policiais servirão de postos de arrecadação e todo material arrecadado será enviado para o Fundo Social de cada município.

POSTOS DE ARRECADAÇÃO

SÃO CARLOS

Rua Bento Carlos, 930 – Centro – sede do 38º BPM/I e Companhia de Força Tática;

Rua Santos Dumont, 260 – Jardim Santa Helena – sede da 1ª e 2ª Companhia PM.

DESCALVADO

Rua Francisco Ruiz, 455 - Novo Jardim Belém

PORTO FERREIRA

Avenisa Álvaro de Góes Valeriani, s/n - Jardim Aeroporto

SANTA RITA PASSA QUATRO

Rua Luís Ruvieiro, 61 - Jardim Cinelândia

IBATÉ

Rua Ângelo Perucci, 675 - Jardim Santa Terezinha

RIBEIRÃO BONITO

Rua Domingos de Almeida, 323

DOURADO

Rua Dr. Marques Ferreira, 228 - Centro

Para outras informações os interessados podem ligar para (16) 3371-2091 - (Assuntos Civis da Polícia Militar São Carlos).

