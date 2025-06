34 escolas de São Carlos poderão abrir durante o mês de julho para servir refeições para alunos

Merenda escolar - Crédito: Agência Brasil

A alimentação escolar nas unidades de ensino da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) continuará a ser preparada e servida para estudantes da rede pública mesmo durante as férias do meio do ano, entre os dias 3 e 22 de julho. Mães, pais e familiares de estudantes de São Carlos especificamente no complemento das refeições no período deverão solicitar o atendimento até esta sexta-feira (27).

Há duas possibilidades de cadastro no almoço nas férias: ou diretamente nas escolas, ou por meio da Secretaria Escolar Digital (SED). Esse registro é necessário para que cada escola tenha conhecimento dos detalhes da alimentação escolar com antecedência. Assim, o almoço será preparado de acordo com o número de alunos cadastrados, evitando desperdício de alimentos.

Nas escolas, o cadastro deve ser feito de acordo com o horário dessas unidades. Por meio da SED, o pedido pode ser feito até às 23h59 desta sexta-feira (27).

De segunda a sexta-feira durante o período de recesso, serão abertas e com a possibilidade de almoço 3.700 unidades de ensino que oferecem a alimentação escolar de forma centralizada, ou seja, com contratos de cozinheiras e compras de insumos diretamente pela massa, para alimentação destinada aos alunos da rede. Nessas escolas, as refeições serão servidas entre as 11h e as 13h30.

Na cidade de São Carlos, todas as 34 unidades de ensino poderão abrir durante as férias escolares de julho, mediante solicitação da complementação das refeições por parte dos responsáveis. Não há limite de estudantes inscritos para que as escolas sirvam no almoço.

Nas outras cerca de 1.300 escolas estaduais, a alimentação é fornecida pelas prefeituras, por meio de convênio com a Educação. Neste caso, a decisão de oferecer a alimentação nas férias fica a seletiva dos municípios.

