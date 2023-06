34 casais oficializam união no casamento comunitário

Crédito: divulgação

Trinta e quatro casais oficializaram a união durante a 8ª edição do Casamento Comunitário, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade de São Carlos na noite da última quarta-feira (07/06), no The Palace Eventos.

O Casamento Comunitário tem como objetivo formalizar a união civil de casais que não têm condições de arcar com os custos de um processo particular, uma vez que a oficialização é o que garante os direitos e deveres dos cônjuges.

A ação foi destinada a moradores da cidade com renda de até dois salários mínimos por pessoa e maiores de 18 anos. Aos noivos foram oferecidos o casamento civil, celebração, decoração, música, buquê, vestido, maquiagem, cabelo, manicure, foto de recordação, além de um bolo, docinhos e espumante para a comemoração.

"O principal objetivo do casamento comunitário é realizar o sonho dos casais menos favorecidos, que não tem condições de pagar cartório e celebração", afirmou Lucinha Garcia, presidente do Fundo Social de Solidariedade e madrinha dos casais.

Lucinha garantiu, ainda, que tudo foi preparado para que os noivos pudessem realizar o casamento dos sonhos. "Estamos muito felizes em poder contribuir com o amor de cada casal. É gratificante ver cada casal realizando um sonho. Conseguimos promover um evento bonito e desejamos toda a felicidade do mundo aos recém-casados", declarou a presidente do FSS.

Para a maioria dos casais, um momento de realizar o sonho. Para uma família a cerimônia foi mais emocionante, uma vez que na mesma hora oficializaram a união a avó, filha e neta. Ângela Aparecida Francisco Araújo, Ângela Marques Dela e Isabela Francisco dos Santos aproveitaram o Casamento Comunitário para formalizar a união civil com seus parceiros. "Estou realizando meu sonho de menina, estou muito feliz", disse Ângela Aparecida Francisco Araújo, mãe da outra Ângela e avó de Isabela.

A celebração do casamento dos 34 casais foi feita por Sueli Martins de Oliveira. Os vereadores Dé Alvim, Bruno Zancheta e Cidinha do Oncológico também prestigiaram a solenidade.

