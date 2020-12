2º Desafio UFSCar de Inovação premia projeto de atendimentos a vítimas de violência contra a mulher

Crédito: Divulgação

A segunda edição do Desafio UFSCar de Inovação e Empreendedorismo premiou três projetos com impacto social na categoria Startup - Minha, Ybitec e Fila Digital -, além de premiar o Melhor Modelo de Negócios (Psico Bob), o Melhor Pitch (Minha) e Mão na Massa (Cestou). A competição de modelo de negócios da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) teve como objetivo a criação de soluções para os problemas gerados pela Covid-19, além de levar efetivamente à sociedade avanços tecnológicos resultantes de pesquisas. Os projetos vencedores foram divulgados em vídeo de encerramento (https://bit.ly/37tIUDm) do Desafio UFSCar, veiculado no último dia 18 de novembro.

A equipe que alcançou o primeiro lugar foi a da plataforma "Minha", voltada a atendimentos psicológicos online para mulheres que sofreram violência - durante a pandemia foi identificado aumento no número de casos. O segundo lugar ficou com a empresa "Ybitec", fabricante de máscaras que utilizam nanopartículas de prata para aumentar a biossegurança, além de estar conectada com o projeto Tecer Esperança de costureiras que estão confeccionando máscaras durante a pandemia. E o terceiro lugar ficou com a "Fila Digital", plataforma para estabelecimentos gerirem suas filas de forma digital, evitando aglomerações, além de proporcionar uma experiência mais confortável para o cliente.

Os ganhadores receberam como premiação uma pré-aceleração da Baita Aceleradora, um percentual de bolsa no Master in Business Innovation UFSCar, consultoria em Propriedade Intelectual e bolsa de consultoria linguística para auxílio na internacionalização, entregues no evento de encerramento. Na ocasião, a organização parabenizou os participantes que lançaram seus talentos e ideias, ressaltando que a iniciativa da Universidade gera impacto não somente aos envolvidos, mas, principalmente, àqueles que serão auxiliados por suas soluções.

A proposta de startup da equipe vencedora - liderada pela estudante de Engenharia Química da UFSCar Lívia Sanches Andrade e pelo estudante de Engenharia de Produção Lucca Alencar - visa contribuir com a redução drástica da violência contra a mulher, por meio de um aplicativo que promove: a conexão da vítima com psicólogas para o agendamento de teleconsultas; o acesso a informações sobre violência doméstica de forma simples e acessível; um fórum de conversa entre as usuárias para que elas possam desenvolver uma rede de apoio; e um botão de denúncia que permite ligar ao número 180.

Para Lívia Andrade, a participação no Desafio UFSCar foi fundamental para a estruturação do projeto, a partir da organização das etapas de entrega e dos feedbacks recebidos, além da oportunidade de contatos e parcerias. "Com a conquista, poderemos evoluir muito mais rápido e de forma muito mais assertiva em direção ao nosso objetivo final, apoiados nas orientações e na rede de contatos que está sendo criada ao nosso redor. Todo esse apoio de pessoas que acreditam em nós nos fortalece muito no combate à violência contra a mulher", afirma ela.

OUTROS DESTAQUES

A plataforma online de atendimento psicológico - Psico Bob - recebeu o prêmio de Melhor Modelo de Negócios, identificando que, durante a pandemia, aumentou bastante o número de pessoas precisando de atendimento psicológico. Já a plataforma Cestou que recebeu o prêmio de Mão na Massa foi criada para auxiliar pequenos produtores na promoção de vendas diretas para o consumidor final de alimentos.

SOBRE O DESAFIO UFSCAR

O Desafio UFSCar de Inovação e Empreendedorismo - primeiro evento tramitado na modalidade "projeto de inovação" pela Universidade - teve sua segunda edição realizada em 2020, em uma iniciativa da Agência de Inovação da UFSCar com o Master in Business Innovation da Instituição.

A primeira fase do Desafio UFSCar, que teve início no dia 10 de agosto, contou com a inscrição de 49 equipes, sendo 199 pessoas interessadas em participar das seis etapas: Inscrições, Definição do Problema, Construção da Solução, Pitch, Aprimoramento dos projetos e Pitch Final. Foram 11 palestras com público total estimado de 500 espectadores, 36 mentores e 20 jurados.

Para concorrer aos prêmios de primeiro, segundo e terceiro lugares, além dos prêmios de Melhor Modelo de Negócios, prêmio Mão na Massa e prêmio de Melhor Pitch, 25 grupos realizaram a entrega do pitch, sendo oito projetos relacionados à saúde, cinco sobre comportamento humano e psicologia, cinco projetos de educação e sete projetos relacionados a negócios. Dos 25 projetos, dez grupos participaram da grande final, que permitiu aprimoramento de seus trabalhos, revisão de suas soluções e aperfeiçoamento de detalhes de seus modelos de negócios, proposta de valores, apresentações e outros detalhes.

No evento de encerramento, os finalistas dos projetos Cestou, Explaina, Fila Digital, Filtros sustentáveis para máscaras, Minha, OnService, Psico Bob, Quantiqun, Selo de qualidade de alimentos e Ybitec gravaram pitchs de 5 minutos e enviaram um documento com todas as entregas produzidas ao longo do Desafio para os jurados que, após avaliação, definiram os vencedores da segunda edição do Desafio UFSCar de Inovação e Empreendedorismo, considerando os seguintes critérios: potencial para beneficiar a sociedade, viabilidade econômica e potencial para continuar seu desenvolvimento, inovação e originalidade, potencial de globalização e escala, além de clareza e coerência da proposta.

Todas as informações sobre a iniciativa estão disponíveis no site do evento (www.mbiufscar.com/desafio-ufscar/).

