quarta, 25 de fevereiro de 2026
2ª Páscoa Solidária arrecada ovos de chocolate para crianças em vulnerabilidade em São Carlos

25 Fev 2026 - 15h59Por Jessica
O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos (FSS) anunciou nesta semana a realização da 2ª edição da Páscoa Solidária e já iniciou a arrecadação de ovos de chocolate de até 60 gramas. As doações serão destinadas às entidades sociais cadastradas na Prefeitura de São Carlos que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social.

A primeira contribuição da campanha já foi registrada. A Rede Jaú Serve doou 1.000 ovos de chocolate de 60 gramas cada, reforçando a mobilização que pretende levar mais alegria às crianças que, muitas vezes, não têm condições de receber o tradicional presente de Páscoa.

De acordo com a primeira-dama e presidente do FSS, Herica Ricci Donato, as doações podem ser feitas até o dia 20 de março, considerando que, em 2026, a Páscoa será celebrada em 5 de abril. Segundo ela, empresas interessadas podem entregar os produtos diretamente na sede do Fundo Social e, se necessário, a equipe também pode providenciar a retirada das doações.

“Ano passado, inclusive, condomínios residenciais organizaram campanhas internas e contribuíram com a iniciativa. O prazo até 20 de março é necessário para garantir a organização e a logística de entrega dos chocolates antes da Páscoa em todas as entidades atendidas”, explicou a presidente.

Em 2025, a campanha arrecadou mais de 4 mil ovos de chocolate de 60 gramas, possibilitando a distribuição para todas as instituições que atendem crianças e adolescentes. Parte das doações também foi destinada às crianças internadas na ala pediátrica da Santa Casa de São Carlos, com entrega realizada em parceria com a coordenação de Enfermagem e respeitando as orientações médicas.

Segundo Herica Ricci Donato, a campanha tem como objetivo tornar a Páscoa mais doce e significativa para as crianças atendidas. “A Páscoa representa esperança e renovação. É um momento de fé e reflexão, e queremos levar mais alegria e esperança aos pequenos nessa data tão especial”, afirmou.

As doações podem ser entregues na sede do Fundo Social de Solidariedade, localizada na Rua Francisco Maricondi, nº 375, na Vila Marina. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (16) 3362-1014.

 

