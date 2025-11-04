2ª edição da Imersão Prática em Inteligência Artificial para Negócios, acontece neste sábado

Depois do sucesso da primeira edição, que teve todas as vagas esgotadas, o Sebrae-SP realiza a segunda edição da Imersão Prática em Inteligência Artificial para Negócios. O evento será no dia 8 de novembro (sábado), das 8h às 15h, no Escritório Regional em São Carlos. A participação é gratuita e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo link .

A capacitação tem o objetivo de mostrar, na prática, como a Inteligência Artificial pode transformar o marketing das empresas, tornando a produção de conteúdo mais estratégica, criativa e eficiente. Durante o encontro, os participantes aprenderão a utilizar ferramentas de IA para gerar textos, imagens e campanhas, além de criar prompts eficazes e explorar estratégias de conteúdo para redes sociais.

“Na primeira edição, vimos empresários encantados com o quanto a IA pode facilitar o dia a dia do marketing. É um conteúdo prático, acessível e totalmente voltado para aplicar de imediato no negócio”, destaca Kleber Rafael Rosa Lima, consultor de negócios do Sebrae-SP.

Para a empresária Marcy Pereira, proprietária do Espaço Animal Pet Sitter, a experiência na primeira edição foi transformadora. “Tenho 28 anos de mercado e estou sempre em busca de aprimoramento. Sou uma verdadeira cria do Sebrae, participei de várias capacitações e feiras, desde quando abri minha MEI, e hoje sou microempresária. Quando fui convidada para essa imersão, confesso que fiquei curiosa e um pouco desconfiada, mas decidi participar. E foi uma virada de chave”, conta.

Marcy afirma que nunca havia tido contato com ferramentas de Inteligência Artificial e que a capacitação mudou completamente a forma como comunica seu negócio. “Hoje produzo textos e imagens com IA e o visual das minhas redes sociais ficou totalmente diferente. Recebi elogios de clientes e até novos contatos começaram a aparecer. Uma amiga chegou a dizer que minha página está ‘nível internacional’”, celebra.

Para ela, o maior aprendizado foi perceber que a Inteligência Artificial não é algo distante do pequeno empreendedor, mas uma ferramenta acessível que pode ser usada no dia a dia. “Eu achava que IA não tinha nada a ver comigo, que trabalho cuidando de cães e gatos. Mas entendi que ela está em tudo e que veio para ficar. É o novo normal. O Sebrae foi, mais uma vez, uma mãe: oferece conhecimento, acolhimento e está sempre atualizado para nos ajudar a crescer”, finaliza.

IA na prática e networking

Com atividades 100% práticas, os participantes devem levar notebook e/ou celular para acompanhar os exercícios em tempo real. O evento também promove momentos de networking com café, incentivando a troca de experiências entre os empresários.

A Imersão é voltada a microempresas e empresas de pequeno porte e faz parte das ações do Sebrae-SP para fortalecer a competitividade e a inovação nos pequenos negócios.



SERVIÇO

Imersão Prática em Inteligência Artificial para Negócios – 2ª edição

Data: 8 de novembro de 2025 (sábado)

Horário: das 8h às 15h

Local: Sebrae-SP São Carlos – Av. Bruno Ruggiero Filho, 649 – Parque Santa Felícia Jardim

Valor: Gratuito (de R$ 238,00 por R$ 0,00 – 100% subsidiado pelo Sebrae-SP)

Público-alvo: micro e pequenas empresas

Levar notebook e/ou celular

Café e networking garantidos

Vagas limitadas – inscrições pelo link

