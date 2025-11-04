(16) 99963-6036
terça, 04 de novembro de 2025
Sebrae

2ª edição da Imersão Prática em Inteligência Artificial para Negócios, acontece neste sábado

Evento gratuito retorna após sucesso da primeira edição, com todas as vagas preenchidas, e foca no uso da IA para aprimorar o marketing de micro e pequenas empresas

04 Nov 2025 - 18h35Por Jéssica C.R.
Depois do sucesso da primeira edição, que teve todas as vagas esgotadas, o Sebrae-SP realiza a segunda edição da Imersão Prática em Inteligência Artificial para Negócios. O evento será no dia 8 de novembro (sábado), das 8h às 15h, no Escritório Regional em São Carlos. A participação é gratuita e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo link .

A capacitação tem o objetivo de mostrar, na prática, como a Inteligência Artificial pode transformar o marketing das empresas, tornando a produção de conteúdo mais estratégica, criativa e eficiente. Durante o encontro, os participantes aprenderão a utilizar ferramentas de IA para gerar textos, imagens e campanhas, além de criar prompts eficazes e explorar estratégias de conteúdo para redes sociais.

“Na primeira edição, vimos empresários encantados com o quanto a IA pode facilitar o dia a dia do marketing. É um conteúdo prático, acessível e totalmente voltado para aplicar de imediato no negócio”, destaca Kleber Rafael Rosa Lima, consultor de negócios do Sebrae-SP.

Para a empresária Marcy Pereira, proprietária do Espaço Animal Pet Sitter, a experiência na primeira edição foi transformadora. “Tenho 28 anos de mercado e estou sempre em busca de aprimoramento. Sou uma verdadeira cria do Sebrae, participei de várias capacitações e feiras, desde quando abri minha MEI, e hoje sou microempresária. Quando fui convidada para essa imersão, confesso que fiquei curiosa e um pouco desconfiada, mas decidi participar. E foi uma virada de chave”, conta.

Marcy afirma que nunca havia tido contato com ferramentas de Inteligência Artificial e que a capacitação mudou completamente a forma como comunica seu negócio. “Hoje produzo textos e imagens com IA e o visual das minhas redes sociais ficou totalmente diferente. Recebi elogios de clientes e até novos contatos começaram a aparecer. Uma amiga chegou a dizer que minha página está ‘nível internacional’”, celebra.

Para ela, o maior aprendizado foi perceber que a Inteligência Artificial não é algo distante do pequeno empreendedor, mas uma ferramenta acessível que pode ser usada no dia a dia. “Eu achava que IA não tinha nada a ver comigo, que trabalho cuidando de cães e gatos. Mas entendi que ela está em tudo e que veio para ficar. É o novo normal. O Sebrae foi, mais uma vez, uma mãe: oferece conhecimento, acolhimento e está sempre atualizado para nos ajudar a crescer”, finaliza.
IA na prática e networking
Com atividades 100% práticas, os participantes devem levar notebook e/ou celular para acompanhar os exercícios em tempo real. O evento também promove momentos de networking com café, incentivando a troca de experiências entre os empresários.

A Imersão é voltada a microempresas e empresas de pequeno porte e faz parte das ações do Sebrae-SP para fortalecer a competitividade e a inovação nos pequenos negócios.


SERVIÇO
Imersão Prática em Inteligência Artificial para Negócios – 2ª edição
Data: 8 de novembro de 2025 (sábado)
Horário: das 8h às 15h
Local: Sebrae-SP São Carlos – Av. Bruno Ruggiero Filho, 649 – Parque Santa Felícia Jardim
Valor: Gratuito (de R$ 238,00 por R$ 0,00 – 100% subsidiado pelo Sebrae-SP)
Público-alvo: micro e pequenas empresas
Levar notebook e/ou celular
Café e networking garantidos
Vagas limitadas – inscrições pelo link

