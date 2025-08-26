(16) 99963-6036
2ª Ação Comunitária leva solidariedade ao Jardim Munique em São Carlos

25 Ago 2025 - 09h48Por Jéssica C.R.
Na tarde do último domingo, o Jardim Munique foi palco da 2ª edição da Ação Comunitária "Vestindo Bem", iniciativa organizada pela Igreja Missão Resgatar o Soldado Ferido, sob a liderança do pastor Dario de Lima.

O evento reuniu voluntários e recebeu moradores de diferentes regiões de São Carlos, que foram beneficiados com doações de roupas e outros itens. A ação teve como propósito oferecer apoio às famílias em situação de vulnerabilidade, fortalecendo o espírito de solidariedade na comunidade.

De acordo com os organizadores, a atividade deve se repetir em outras datas, ampliando o alcance do projeto e possibilitando que mais pessoas possam ser ajudadas.

 

