2ª Ação Comunitária leva solidariedade ao Jardim Munique em São Carlos

Na tarde do último domingo, o Jardim Munique foi palco da 2ª edição da Ação Comunitária "Vestindo Bem", iniciativa organizada pela Igreja Missão Resgatar o Soldado Ferido, sob a liderança do pastor Dario de Lima.

O evento reuniu voluntários e recebeu moradores de diferentes regiões de São Carlos, que foram beneficiados com doações de roupas e outros itens. A ação teve como propósito oferecer apoio às famílias em situação de vulnerabilidade, fortalecendo o espírito de solidariedade na comunidade.

De acordo com os organizadores, a atividade deve se repetir em outras datas, ampliando o alcance do projeto e possibilitando que mais pessoas possam ser ajudadas.

