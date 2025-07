24 pesquisadores da Embrapa estão entre os mais citados do mundo

O estudo da Research.com considerou 26 áreas do conhecimento de mais de 70 países - Crédito: Divulgação Embrapa

Vinte e quatro pesquisadores (24) da Embrapa (veja nomes em quadro abaixo) figuram entre os mais citados em oito áreas do conhecimento, de acordo com a quarta edição do ranking da plataforma acadêmica digital Research.com. O estudo considerou 26 áreas do conhecimento de mais de 70 países.

Para classificar os cientistas, foi utilizado o indicador denominado Discipline H-index (D-index), que considera o número de artigos e a quantidade de citações para cada área avaliada. Para fazer a seleção, foram combinados dados bibliométricos de várias fontes, incluindo OpenAlex e CrossRef. As informações foram coletadas em novembro de 2024 e abrangeram somente pesquisadores ativos, com publicações nos últimos cinco anos.

O ranking avaliou 166.880 pesquisadores selecionados a partir de fontes de dados bibliométricos. Os requisitos consideram também prêmios, bolsas e reconhecimentos acadêmicos outorgados pelas principais instituições de pesquisa e agências governamentais.

Segundo a plataforma Research.com, o objetivo do estudo é apontar os principais especialistas em áreas específicas de conhecimento de diferentes países e, assim, inspirar jovens acadêmicos em todo o mundo, enfatizando temas de impacto para a ciência atual e tendências para o futuro.

A participação da Embrapa

A área em que a Embrapa tem maior participação, segundo o ranking, é a de Ciência de Plantas e Agronomia, com oito pesquisadores referenciados: Mariangela Hungria, Segundo Urquiaga, Robert Boddey, Bruno Alves, José Ivo Baldani e Veronica Reis, Maria Fatima Grossi de Sá e Valeria Euclides. Hungria é citada também na de Microbiologia.

Em seguida, aparece a de Ciências Animais e Veterinárias com sete cientistas mencionados. São eles: Luciana Regitano, Marcos Dias, Maurício Alencar, Samuel Paiva, Marcos Vinícius Silva, Ana Carolina Chagas e Gherman Araújo.

A área de Ecologia e Evolução no Brasil tem três pesquisadores relacionados: George Brown, Marcelo Simon e Aldicir Scariot.

A área de Ciências Ambientais faz menção a dois pesquisadores: Joice Ferreira e Mateus Batistella.

Assim como a de Ciência de Materiais, na qual são nominados os pesquisadores Luiz Henrique Mattoso e Cauê Ribeiro. Ribeiro é o único citado também na área de Química.

Duas outras áreas contam também com citações de cientistas da Embrapa: Dario Grattapaglia, na de Biologia e Bioquímica; e Daniel Corrêa, na de Engenharia e Tecnologias.

