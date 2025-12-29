22,5% dos são-carlenses ganham mais de R$ 5 mil mensais

Salários: 11.124 pessoas ou 14% dos trabalhadores com carteira registrada recebiam acima de R$ 7 mil em dezembro de 2024 - Crédito: agência Brasil

Apenas 22,5% dos são-carlenses com registro em carteira, ou 20.671 pessoas, ganham salários acima de R$ 5 mil em São Carlos. A análise é do economista Elton Eustáquio Casagrande, utilizando informações da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais).

De acordo com o economista, segundo dados de dezembro de 2024, um total de 3.860 são-carlenses com trabalho formal recebiam salários mensais de R$ 9.143,00. Outros 3.860 tinham ganhos de até R$ 7.115,00. Assim, 11.124 pessoas, ou 14% dos trabalhadores com carteira registrada, recebiam acima de R$ 7 mil.

Com salários de R$ 4.527,00, aparece na RAIS um grupo de 9.247 pessoas. “Levando-se em conta que os dados da RAIS são de dezembro de 2024, quando o estoque de empregos formais era de 81.486 e hoje ele ultrapassou 90 mil vínculos formais, podemos dizer que 22,5% dos trabalhadores com trabalho formal ganham acima de R$ 5 mil em São Carlos”, destaca Casagrande.

A reflexão do economista revela também que a média salarial de São Carlos é baixa, com 77,5% das pessoas com trabalho formal ganhando salários de menos de R$ 5 mil.

DADOS DE 2024 – Os trabalhadores brasileiros receberam, em média, cerca de R$ 3.225 por mês em 2024. Esse foi o rendimento real habitual de todos os trabalhos registrado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, do IBGE.

O valor é 3,7% maior do que o estimado em 2023. Em relação a 2012, quando o IBGE começou a calcular esses dados, houve um aumento de 10,1%.

Esse avanço, porém, não é realidade em todos os estados brasileiros. No Amazonas e em Roraima, por exemplo, o rendimento dos trabalhadores diminuiu de 2023 para 2024. Nesses locais, os maiores valores da série foram registrados ainda no início da pesquisa.

Por outro lado, 13 estados tiveram o maior rendimento médio de toda a série histórica no ano passado. Isso ocorreu em Rondônia, Tocantins, Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Espírito Santo, além de todos os estados do Sul e do Centro-Oeste.

Os trabalhadores do Maranhão seguem ganhando menos do que em qualquer outro estado brasileiro, apesar do crescimento em 2024. O valor (R$ 2.049) é pouco mais da metade do registrado em São Paulo, que tem o segundo maior rendimento (R$ 3.907) do país, atrás apenas do Distrito Federal.

PIRÂMIDE SALARIAL – O debate sobre a pirâmide salarial no Brasil é um assunto relevante atualmente. A disparidade de renda no país é notável e nos leva a questionar: quem realmente pode ser considerado rico em solo brasileiro?

Uma pirâmide salarial é uma representação gráfica que ilustra a distribuição dos salários em uma determinada sociedade. Ela é chamada de pirâmide porque a maioria das pessoas está na base, com salários mais baixos, e, à medida que se sobe na hierarquia, os salários vão aumentando, formando uma estrutura semelhante a uma pirâmide.

No Brasil, a pirâmide salarial é bastante desigual. A maioria da população está nos estratos inferiores, com salários baixos, enquanto uma pequena parcela concentra a maior parte da renda do país. Isso significa que a desigualdade social é um problema sério para o crescimento e o alcance da igualdade.

Dessa maneira, a pirâmide salarial brasileira é caracterizada por uma grande desigualdade de renda, sendo que boa parte da população sobrevive com, no máximo, três salários mínimos. Isso reflete as disparidades socioeconômicas no país, com uma classe média em crescimento, mas também uma significativa parcela da população vivendo com renda limitada.

Além disso, a pirâmide salarial no Brasil é afetada por setores de baixa remuneração e pela informalidade no mercado de trabalho.

Qual é o salário médio no Brasil hoje?

A renda média real domiciliar per capita da metade mais pobre da população brasileira é de R$ 1.848 mensais, constatou o IBGE em 2023, o maior valor desde 2012. Já o rendimento médio real de todas as fontes de renda foi de R$ 2.846 no mesmo período.

Se considerarmos os 5% mais desfavorecidos do país, encontramos 10,7 milhões de pessoas que tinham apenas R$ 4,20 por dia para viver (R$ 126 mensais por membro da família).

Outro levantamento recente, com dados do IBGE, mostrou que 67,19% dos trabalhadores ocupados recebiam até R$ 2.424 por mês, totalizando 65,565 milhões de pessoas. Ou seja, boa parte da população sobrevive com renda que não chega a dois salários mínimos.

Além disso, segundo a pesquisa, aproximadamente:

35,63% da população brasileira recebia até um salário mínimo (R$ 1.212, valor da época da pesquisa), o que corresponde a cerca de 34,766 milhões de pessoas.

31,56% do total, aproximadamente 30,798 milhões de pessoas, ganham entre um e dois salários mínimos.

32,81% da população recebe acima de dois salários mínimos.

