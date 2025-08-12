21 casais dizem "sim" no 10º Casamento Comunitário de São Carlos que acontece nesta quinta-feira

Casamento comunitário - Crédito: divulgação

O Fundo Social de Solidariedade de São Carlos promove, nesta quinta-feira (14), a partir das 18h, no The Palace Eventos, a 10ª edição do Casamento Comunitário, que oficializará a união de 21 casais com renda familiar de até dois salários mínimos.

A cerimônia será totalmente gratuita e contará com celebração completa, incluindo decoração, música, buquê, vestido, sapato, maquiagem, cabelo, manicure, fotografia de recordação e um kit festa com salgadinhos, bolo, docinhos e espumante para brindar com a família. No dia do evento, as noivas também participarão de um brunch especial.

De acordo com a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Herica Ricci Donato, a iniciativa vai muito além de formalizar a união civil.

“Queremos proporcionar um momento único e inesquecível para cada casal. Esse é um dia para celebrar o amor, a união e a oportunidade de realizar um sonho que, muitas vezes, parecia distante. É gratificante ver a alegria nos olhos de cada casal, porque não estamos apenas organizando um casamento, estamos ajudando a escrever uma nova história para essas famílias”, destacou.

O Casamento Comunitário é realizado anualmente e tem como objetivo oferecer às famílias de baixa renda a chance de celebrar esse momento especial com toda a estrutura e emoção de uma grande festa.

