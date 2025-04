20ª Feira do Livro da UFSCar acontece entre 6 e 8 de maio

Compartilhar no facebook

imagem ilustrativa - Crédito: freepik

Está chegando mais uma edição de um dos maiores eventos de literatura de São Carlos. A 20ª Feira do Livro da UFSCar, realizada pela Editora da Universidade Federal de São Carlos (EdUFSCar), acontece entre os dias 6 e 8 de maio, das 9 às 20 horas, no saguão da Biblioteca Comunitária - área Norte do Campus São Carlos.

As editoras participantes são: Astral, Blucher, Boitempo, Catapulta, Companhia das Letras, Companhia das Letrinhas, Editora 34, EdUFSCar, Edusp, Elefante, Estação Liberdade, Grupo Pensamento, L&PM, Letra Selvagem, Perspectiva, Parábola, Record, Todavia, Vozes e UNESP.

O evento, que integra as Mês do Livro e da Leitura da UFSCar, é aberto ao público, que poderá adquirir os milhares de títulos com descontos de até 70% nos livros da EdUFSCar e 25% em outras editoras.

Mais informações no site da EdUFSCar, em edufscar.com.br .

