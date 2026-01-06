2025 termina com 24 mortes e mais de 20 mil casos de dengue

Mosquito da Dengue - Crédito: Pixabay

O Departamento de Vigilância em Saúde divulgou o boletim de fechamento de 2025 das arboviroses em São Carlos. De acordo com os dados oficiais, o município registrou ao longo do ano 31.553 notificações para dengue, das quais 20.429 foram confirmadas como casos positivos e 11.105 descartadas. No período, foram confirmados 24 óbitos em decorrência da doença, enquanto outros 26 óbitos suspeitos foram descartados após investigação.

Em relação à chikungunya, o boletim aponta 643 notificações. Deste total, 637 casos foram descartados e cinco confirmados, sendo dois importados e três autóctones. Um caso permanece aguardando resultado de exame.

Já para o vírus da zika, foram registradas 574 notificações em 2025, porém todas foram descartadas, não havendo confirmação da doença no município durante o ano.

Quanto à febre amarela, a Vigilância em Saúde contabilizou três notificações. Dessas, duas foram descartadas e um caso evoluiu para óbito confirmado, conforme os dados do boletim.

A Vigilância reforça que o combate às arboviroses depende principalmente da eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. A orientação é para que a população mantenha quintais limpos, evite água parada e colabore com as ações de fiscalização e prevenção realizadas no município.

