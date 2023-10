1º "Vamo Pulá" acontece neste sábado em comemoração ao dia das crianças

Acontece no próximo sábado (14), o 1º "Vamo Pulá" em comemoração ao Dia das Crianças. O evento acontecerá no Parquinho do Amor, localizado na rua Franklin Brasiliense, próximo do Kartódromo das 14h às 18h. A entrada será gratuita.

Haverá brinquedos para a criançada como pula pula, piscina de bolinha, castelinho inflável, além de pipoca e algodão doce, geladinho, brincadeiras de rua, palhaços, princesas, minicidade para conscientização de bons costumes no trânsito, escultura em balões, pintura facial, brindes, sorteio, distribuição de brinquedos, bolas e muito mais.

O evento contatá com ambulância e participação da equipe do SAMU, dando orientações de primeiros socorros

Se você quiser ser um parceiro, pode entrar em contato com as voluntárias: Daniele (16)981189960 ou Camila.(16) 99465-4979-

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também