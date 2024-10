SIGA O SCA NO

25 Out 2024 - 12h33

25 Out 2024 - 12h33 Por Redação Sâo Carlos Agora

O 1º Happy Hour no Jardim Embaré que aconteceria neste sábado (26) das 16h as 22h na praça do Embaré, foi cancelado.

Segundo os organizadores, o motivo do cancelamento foi devido a previsão de chuvas para a tarde deste sábado.

Informações podem ser obtidas pelo contato (16) 99225-9635

