1º Hackathon da Receita Federal será realizado em São Carlos

Onovolab - Crédito: divulgação

O Instituto de Informação para a Inovação – i2i, organização dedicada à promoção de iniciativas de impacto social e tecnológico, com apoio da Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, realiza o 1º Hackathon da Receita Federal – Polo São Carlos de 30 de maio a 1º junho no Onovolab.

O evento, inédito em São Carlos, tem como foco o desenvolvimento de soluções inovadoras a partir da reutilização de cigarros eletrônicos apreendidos, com objetivo de geral impacto social e ambiental positivo.

A iniciativa é fruto de uma ação conjunta entre a Receita Federal e os ambientes de inovação do estado de São Paulo. O evento é organizado pelo Centro de Inovação Tecnológica de Bauru (CITeB), em parceria com a Delegacia da Receita Federal em Bauru.

Podem se inscrever pessoas a partir de 14 anos, organizadas em equipes de 3 a 6 integrantes. As inscrições devem ser feitas online, até 23 de maio, pela plataforma Even3 no link http://even3.com.br/1a-hackathon-da-receita-federal. Lá você também encontra o Manual do Participante.

Os kits com cigarros eletrônicos apreendidos serão abertos no início da maratona, às 14h do dia 30/05. Prepare-se para inovar, prototipar e apresentar sua solução em 48h.

“O Hackathon é uma maratona de inovação voltada ao desenvolvimento de soluções tecnológicas e sustentáveis para reutilização de mercadorias apreendidas. “Nesta edição do evento, o desafio é reaproveitar cigarros eletrônicos e transformá-los em projetos com impacto social e ambiental positivo. Os participantes terão 48 horas para desenvolver soluções criativas e escaláveis”, explica Paula Knoff, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia.

Teruo Ouchi, diretor do departamento de Incentivo às Startups da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, ressalta que o Hackathon incentiva o trabalho em equipe e a colaboração e proporciona aos participantes uma experiência prática de criação e implementação de projetos inovadores. “Ele também estimula o desenvolvimento de habilidades técnicas e a aplicação de conhecimentos e saberes”.

“Esse Hackathon representa uma oportunidade única para unir sustentabilidade, tecnologia e inovação a serviço do bem público, favorecendo o reaproveitamento dos componentes dos dispositivos apreendidos, considerando aspectos legais, ambientais, sanitários e sociais” destaca Rogério Sá Ramalho, presidente do Instituto de Informação para Inovação – i2i.

Durante o Hackathon, serão selecionadas as três melhores soluções de cada polo, que avançarão para disputar entre si na grande final estadual, reunindo as ideias mais promissoras desenvolvidas em todo o território paulista.

As equipes vencedoras da final estadual receberão prêmios tecnológicos. Cada integrante da equipe classificada em primeiro lugar ganhará um notebook MacBook Apple, um celular iPhone 15 (128GB), um tablet iPad Apple (10ª geração) e um videogame Xbox Series S ou X.

Já a equipe que ficar na segunda colocação terá direito a um tablet iPad Apple (10ª geração), um celular Poco X6 Pro e um smartwatch Xiaomi Smartband 9. Já os terceiros colocados levam para casa um celular Poco X6 Pro e um smartwatch Xiaomi Smartband 9.

A cerimônia de premiação acontece no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, na Superintendência da Receita Federal em São Paulo.

Leia Também