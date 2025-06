1º Hackathon da Receita Federal reúne 60 equipes em São Carlos com foco em inovação e sustentab

1º Hackathon da Receita Federal reúne 60 equipes em São Carlos - Crédito: divulgação

São Carlos foi palco, no último final de semana, do 1º Hackathon da Receita Federal, promovido pelo Instituto de Informação para a Inovação (i2i) com apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Realizado nas dependências do Onovolab, o evento reuniu mais de 300 participantes, organizados em 60 equipes formadas por estudantes e profissionais de diversas áreas.

A maratona de inovação tem como objetivo o desenvolvimento de soluções criativas e sustentáveis a partir do reaproveitamento de cigarros eletrônicos apreendidos pela Receita Federal, promovendo impacto social e ambiental positivo. A iniciativa integra um projeto nacional da Receita Federal e ocorre simultaneamente em outros cinco polos pelo Brasil.

Segundo Rogério Ramalho, do Instituto i2i, o evento teve grande adesão e cumpriu seu papel de fomentar ideias inovadoras. “Mais de 300 estudantes, em 60 equipes cadastradas de toda a região, desenvolveram soluções em busca de alternativas para o reaproveitamento do material apreendido. Foi um verdadeiro exercício de criatividade, tecnologia e propósito”, destacou.

Teruo Ouchi, diretor do Departamento de Incentivo às Startups da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, enfatizou a importância da participação do poder público na construção de soluções que envolvem saúde pública e sustentabilidade. “Apoiamos o evento porque entendemos que é uma forma de ligar vários setores da sociedade na solução de um problema bastante grave de saúde pública no nosso país. E São Carlos, com seu capital intelectual riquíssimo, tem muito a contribuir com essas soluções. Entre os polos do interior, tivemos o maior número de inscritos, ficando atrás apenas da capital paulista”, afirmou.

Ouchi também explicou que as três melhores equipes de cada polo foram selecionadas para a final. “Ao longo da semana, os finalistas serão submetidos a votação popular. A equipe mais votada receberá o Prêmio Aclamação, uma premiação extra que valoriza o engajamento do público”, completou.

Presente no encerramento do evento, a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Paula Knoff, representou o prefeito Netto Donato e parabenizou todos os participantes pela dedicação. “Somos um polo tecnológico de referência nacional. Tenho certeza de que São Carlos estará entre os finalistas, pois o que vimos aqui foi um verdadeiro show de inovação, comprometimento e talento. Eventos como esse reforçam nossa vocação para o desenvolvimento sustentável, unindo conhecimento acadêmico, criatividade e responsabilidade social. A Prefeitura seguirá apoiando iniciativas que estimulem a formação de soluções inteligentes para os desafios do nosso tempo”, concluiu.

As equipes vencedoras receberão prêmios tecnológicos de alto valor. Os integrantes da equipe que conquistar o primeiro lugar nacional receberão um notebook MacBook Apple, um celular iPhone 15 (128GB), um tablet iPad Apple (10ª geração) e um videogame Xbox Series S ou X.

A segunda colocada será premiada com um tablet iPad Apple (10ª geração), um celular Poco X6 Pro e um smartwatch Xiaomi Smartband 9. Já os terceiros colocados receberão um celular Poco X6 Pro e um smartwatch Xiaomi Smartband 9, além do Prêmio Aclamação, que será entregue à equipe mais votada pelo público.

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 5 de junho, quando é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, na Superintendência da Receita Federal em São Paulo.

Leia Também