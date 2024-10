A noite promete ser especial, com a participação de bandas, grupos de louvor e dança, entre outras atrações. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (16) 99285-9860.

A Igreja Pentecostal Unção Vida Nova convida a todos para a 1ª edição do evento Incendia Jovens. A celebração acontecerá no dia 12 de outubro, sábado, a partir das 19h, em sua sede localizada na Avenida José Antônio Migliato, número 594, no bairro Cidade Aracy I.