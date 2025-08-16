1º Caminhada das Famílias acontece neste domingo

A participação é gratuita. Os interessados poderão doar 1 kg de alimento não perecível e, em troca, receber uma camiseta exclusiva do evento — quantidade limitada.

De acordo com a Secretaria das Famílias, a iniciativa busca fortalecer vínculos, incentivar o diálogo e promover a convivência saudável entre os participantes. “Com o apoio da Prefeitura, convidamos todas as famílias a fazerem parte desta grande celebração”, destacou a secretária Ana Paula Vaz.

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria das Famílias, promove neste domingo, 17 de agosto, a 1ª Caminhada das Famílias. A concentração está marcada para as 9h, no Pit Stop, na Avenida Trabalhador São-Carlense, com percurso até a Praça do Kartódromo.