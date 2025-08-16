(16) 99963-6036
sábado, 16 de agosto de 2025
Cidade

1º Caminhada das Famílias acontece neste domingo

15 Ago 2025 - 23h50Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
1º Caminhada das Famílias acontece neste domingo -
A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria das Famílias, promove neste domingo, 17 de agosto, a 1ª Caminhada das Famílias. A concentração está marcada para as 9h, no Pit Stop, na Avenida Trabalhador São-Carlense, com percurso até a Praça do Kartódromo.
 
A participação é gratuita. Os interessados poderão doar 1 kg de alimento não perecível e, em troca, receber uma camiseta exclusiva do evento — quantidade limitada.
 
De acordo com a Secretaria das Famílias, a iniciativa busca fortalecer vínculos, incentivar o diálogo e promover a convivência saudável entre os participantes. “Com o apoio da Prefeitura, convidamos todas as famílias a fazerem parte desta grande celebração”, destacou a secretária Ana Paula Vaz.

Leia Também

Biblioteca Comunitária da UFSCar celebra 30 anos com programação especial
Cidade12h20 - 15 Ago 2025

Biblioteca Comunitária da UFSCar celebra 30 anos com programação especial

Corretores de Imóveis do Ano serão homenageados na Câmara Municipal no dia 27 de agosto
Reconhecimento 11h05 - 15 Ago 2025

Corretores de Imóveis do Ano serão homenageados na Câmara Municipal no dia 27 de agosto

Fé e devoção: milhares de romeiros seguem rumo ao Santuário da Babilônia
Religião e Tradição08h15 - 15 Ago 2025

Fé e devoção: milhares de romeiros seguem rumo ao Santuário da Babilônia

Cônego Antônio Tombolatto dedicou mais de 40 anos ao Santuário
Dia de Aparecida da Babilônia06h06 - 15 Ago 2025

Cônego Antônio Tombolatto dedicou mais de 40 anos ao Santuário

"Festa da Babilônia é o maior evento religioso de São Carlos", afirma historiadora da Pró-Memória
Catolicismo 06h00 - 15 Ago 2025

"Festa da Babilônia é o maior evento religioso de São Carlos", afirma historiadora da Pró-Memória

Últimas Notícias