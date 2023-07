1ª Cavalgada do Sítio da Babilônia acontece na manhã de domingo

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

Um evento que promete muita descontração para os amantes da natureza. Neste domingo, 9, será realizada a 1° Cavalgada do Sítio Babilônia, promovida pela Comitiva Espora na Nuca.

O ponto de encontro será na rua Benjamim Lopes Osores, no Jardim Tangará, com concentração às 8h e saída pontual prevista para às 10h.

Os organizadores informam que no ponto final da cavalgada haverá comidas diversas, bebidas, porco no rolete, costela de chão e show ao vivo. Informações podem ser obtidas pelo fone (WhatsApp) 16 99616-0401. No sítio a organização promete estacionamento para motos e carros.

Leia Também