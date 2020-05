19 de maio é o "Dia do Físico": comemoremos com esperança nos nossos cientistas

Crédito: Divulgação

Você tem um excelente celular, ou um computador de última geração?

Tem um GPS que não erra um milímetro, uma filmadora em Full-HD, ou uma lanterna laser de grande potência?

Sabe aqueles satélites que orbitam nosso planeta?

Pois é, tudo isso foi se tornando realidade ao longo dos tempos através da atuação dos Físicos, cientistas que se propuseram compreender, inicialmente, o mundo que existe ao nosso redor: a expansão do Universo, a constituição das galáxias, o movimento dos objetos, a luz do sol, as cores do arco-íris, a compreensão sobre as propriedades da matéria e energia, etc.. Em poucas décadas, os Físicos partiram para outros níveis de conhecimento, como o desbravamento da eletrônica, a computação, as telecomunicações, a exploração do espaço e o desenvolvimento de milhares de equipamentos e de componentes que hoje permitem que o ser humano viva mais.

Na área da saúde, foram os Físicos, entre outros cientistas, claro, que contribuíram grandemente nas lutas desencadeadas contra diversos vírus e múltiplas doenças que assolaram o mundo desde o nascimento da medicina moderna, e que mesmo independente desses esforços, ceifaram milhões de vidas: tomemos como exemplo o Século XX, com a gripe espanhola, que dizimou cerca de 100 milhões de pessoas, bem como o HIV, responsável por mais de 32 milhões de mortes. Agora, na segunda década do Século XXI, uma vez mais os Físicos foram chamados a ocupar a linha da frente no combate a um novo vírus, letal, completamente desconhecido - o novo coronavírus SARS-CoV-2 e sua doença resultante, a COVID-19. Enquanto em todo o mundo os governos e profissionais da área da saúde tentam se desdobrar para cumprir suas missões, nas universidades e em outros polos científicos os pesquisadores trabalham incansavelmente para entender melhor as características do vírus, com o objetivo de desenvolverem em curto espaço de tempo um novo fármaco, ou vacina, que ajude a debelar a pandemia. Químicos, matemáticos, engenheiros de computação e de outras áreas do conhecimento, psicólogos, biólogos, médicos, farmacêuticos e físicos, entre muitos outros, travam uma batalha diária contra o tempo para vencer a pandemia.

Os inúmeros grupos de pesquisa na área da física são indispensáveis no reforço desse combate, através de suas especialidades- nanomedicina, nanotoxicologia, polímeros, nanomateriais, computação interdisciplinar, óptica e fotônica, informação quântica, ressonância magnética, cristalografia, filmes finos, espectroscopia de sólidos, biofísica molecular e biotecnologia molecular, entre outras. Os físicos estão aí, cada um em sua especialidade, quer na busca de novos métodos para detectar e compreender a doença e no auxílio ao desenvolvimento de novos medicamentos e vacinas, quer ainda, também, na criação de novos equipamentos e protocolos que atendam rapidamente não só os enfermos, como também todo o pessoal da área de saúde que trabalha em hospitais e postos de saúde em prol dos cidadãos.

Dia 19 de maio os físicos comemoram o seu Dia em um ambiente tenso, mas com a certeza de que seu trabalho e dedicação vão ser decisivos para se vencer esta batalha.

Por esse motivo, uma série de lives que ocorrerão ao longo de todo o dia 19 irão marcar a data - IV Jornada da Física - um evento científico unificado.

Temas como A grande revolução na astronomia observacional, Conhecendo a Física Médica, A ciência no tempo da pandemia e Porque cientistas devem fazer divulgação científica, entre muitos outros, facultarão interessantes palestras de eminentes pesquisadores oriundos das mais conceituadas universidades brasileiras, como a UFSCar, USP, UFRJ, UFAL, UFES, UFC, UFOP, ITA e outras, incluindo também o CBPF.

Para assistir a este festival de palestras comemorativo do Dia do Físico, acesse:

https://www.youtube.com/watch?v=ebzftUCP_aI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR09yFcwil3CSfVD_x-2K0Ge8Zfc9k04diVwNA1BjObNku9QwIBqrr0X3R0 (Rui Sintra - jornalista/Mtb 66181).

