(16) 99963-6036
terça, 02 de setembro de 2025
Boletim

17 casos de dengue são registrados na última semana

02 Set 2025 - 16h06Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Mosquito da Dengue - Crédito: PixabayMosquito da Dengue - Crédito: Pixabay
 Em 2025 já foram registradas 26.788 notificações para Dengue, com 7.041 casos descartados e 19.723 casos positivos (somente 17 casos referentes a essa última semana e 65 referentes a exames de semanas anteriores, cujo resultado saiu somente agora), sendo todos autóctones, 24 ainda aguardam resultado de exame, com 22 óbitos confirmados, 03 óbitos em investigação e 24 descartados. Neste momento não temos pacientes internados. Para Chikungunya foram registradas 535 notificações, com 528 casos descartados, 2 casos positivos (todos importados) e 05 aguardando resultado de exame. Para Zika foram registradas 471 notificações, com 471 casos descartados e Febre Amarela 2 notificações e 1 óbito confirmado.  Portanto até o momento foram registrados 22 óbitos por Dengue e 1 por Febre Amarela.  
 
Confira os óbitos por Dengue:
 
1) 90 anos, sexo feminino, moradora do Jardim Paraíso e com comorbidades. Óbito em 13/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 02/03/25;
 
2) 93 anos, sexo masculino, morador da Vila Prado e com comorbidades. Óbito em 13/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 28/02/25;
 
3) 90 anos, sexo feminino, moradora da Vila Prado e com comorbidades. Óbito em 20/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 07/03/25;
 
4) 83 anos, sexo feminino, morador do Cruzeiro do Sul e com comorbidades. Óbito em 29/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 21/03/25;
 
5) 91 anos, sexo masculino , morador  do Presidente Collor e com comorbidades. Óbito em 28/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 12/03/25;
 
6) 74 anos, sexo masculino, morador do Planalto Paraíso e com comorbidades. Óbito em 22/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 14/03/25;
 
7) 65 anos, sexo feminino, moradora  no Cidade Aracy e com comorbidades. Óbito em 10/04/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 01/04/25;
 
8) 81 anos, sexo masculino, morador  do Jardim Tangará e com comorbidades. Óbito em 13/04/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 06/04/25;  
 
9) 82 anos, sexo feminino, moradora  da Vila Costa do Sol e com comorbidades. Óbito em 23/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 19/03/25;
 
10) 58 anos, sexo feminino, moradora da Vila Costa do Sol e com comorbidades. Óbito em 25/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 20/03/25.
 
11) 84 anos, sexo feminino, moradora do Jardim Tangará e com comorbidades. Óbito em 31/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 26/03/25;
 
12) 53 anos, sexo feminino, moradora do Jockey Club  e com comorbidades. Óbito em 24/04/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 09/04/25;
 
13) 83 anos, sexo feminino, moradora do  Boa Vista e com comorbidades. Óbito em 22/04/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 13/04/25;
 
14) 60 anos, sexo feminino, moradora do  bairro Dom Constantino Amstalden e com comorbidades. Óbito em 20/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 13/03/25;
 
15) 68 anos, sexo feminino, moradora do  Jardim Hicaro e com comorbidades. Óbito em 18/04/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 11/04/25;
 
16) 89 anos, sexo feminino, moradora do  Boa Vista e com comorbidades. Óbito em 26/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 10/03/25;
 
17) 73 anos, sexo masculino, morador do  Residencial Parati e com comorbidades. Óbito em 24/04/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 21/04/25;
 
18) 76 anos, sexo feminino, morador do Núcleo Residencial Silvio Villari e com comorbidades. Óbito em 11/05/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 10/04/25;
 
19) 82 anos, sexo feminino, moradora da Vila Prado e com comorbidades. Óbito em 28/04/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 07/04/25;
 
20) 73 anos, sexo masculino, morador da Cidade Aracy e com comorbidades. Óbito em 19/05/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 22/04/25.
 
21) 24 anos, sexo masculino, morador  Jardim Tangará e com comorbidades. Óbito em 18/05/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 02/05/25.
 
22) 84 anos, sexo feminino, moradora do  Jockey Club e com comorbidades. Óbito em 11/05/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 04/05/25.
 
ÓBITO POR FEBRE AMARELA: 72 anos, sexo masculino, morador na Zona Rural com comorbidades. Óbito em 21/03/25 e apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 15/03/25.

Leia Também

Criança é picada por escorpião dentro de casa no Jockey Clube
Cidade16h09 - 02 Set 2025

Criança é picada por escorpião dentro de casa no Jockey Clube

Hackathon 6.0 Conecta inovação, tecnologia e educação em São Carlos e região
Cidade15h33 - 02 Set 2025

Hackathon 6.0 Conecta inovação, tecnologia e educação em São Carlos e região

São Carlos segue como cidade mais populosa da região central do estado, aponta IBGE
Estimativa 14h29 - 02 Set 2025

São Carlos segue como cidade mais populosa da região central do estado, aponta IBGE

Programa gratuito da UFSCar ajuda idosos a evitar quedas
Cidade12h04 - 02 Set 2025

Programa gratuito da UFSCar ajuda idosos a evitar quedas

Metalúrgicos da Tecumseh conquistam redução de jornada sem corte de salários
Cidade11h00 - 02 Set 2025

Metalúrgicos da Tecumseh conquistam redução de jornada sem corte de salários

Últimas Notícias