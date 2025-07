164 estudantes de São Carlos farão as provas de seleção do intercâmbio Prontos pro Mundo

Secretaria da Educação deve enviar, anualmente, 1.000 estudantes que frequentarão aulas nas escolas de high school - Crédito: Divulgação

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) já divulgou a lista com 26 mil estudantes que farão as provas de seleção do programa Prontos pro Mundo e concorrerão às 500 vagas de intercâmbio para um país de língua inglesa no primeiro semestre de 2026. Em São Carlos, 164 estudantes estão convocados para a avaliação.

Nas sete cidades da região abrangida pela Diretoria de Ensino, são 192 estudantes: sendo 1 de Corumbataí, 19 de Ibaté, 8 de Itirapina e 164 de São Carlos.

A prova deve ser aplicada entre os dias 4 e 8 de agosto. Esta é uma das etapas para que a Educação conheça os intercambistas do próximo ano.

A lista completa pode ser conferida aqui, mas cada estudante foi avisado da classificação pelo aplicativo Sala do Futuro, ferramenta da Secretaria da Educação que permite a estudantes e familiares o acesso a conquistas, boletins escolares bimestrais e frequência escolar.

De acordo com as regras do Prontos pro Mundo, estão habilitados a participar das provas os estudantes que:

Estão matriculados na 1ª série do Ensino Médio neste ano;

Fizeram as provas do Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) em 2024, quando cursavam o 9º ano do Ensino Fundamental;

Tiveram ao menos 90% de frequência escolar no ano passado;

Conquistaram o certificado no nível 3 (ou superior) no curso de inglês online oferecido pela Secretaria da Educação.

A partir deste ano, a Educação ampliou a possibilidade de participação para estudantes que, no Ensino Fundamental, estavam matriculados desde o 6º ano nas redes municipais de ensino do estado e que agora pertencem à rede estadual paulista.

As provas de seleção do Prontos pro Mundo devem ser realizadas nas próprias escolas estaduais. Antes disso, nos dias 24 e 31 de julho, a equipe do programa organizará uma formação para os professores aplicadores da prova.

O resultado com a seleção dos 500 classificados para a viagem, prevista para o primeiro semestre do ano que vem, deve ser divulgado até o fim de agosto.

Por meio do programa Prontos pro Mundo, a Secretaria da Educação pretende enviar, anualmente, 1.000 estudantes para frequentarem aulas em escolas de high school — etapa equivalente ao Ensino Médio brasileiro — e que ficarão hospedados em casas de família.

Em São Carlos, os estudantes selecionados são das seguintes escolas:

EE Professor Adail Malmegrim Gonçalves

EE Professor Aduar Kemell Dibo

EE Doutor Álvaro Guião

EE Professor Arlindo Bittencourt

EE Attilia Prado Margarido

EE Conde do Pinhal

EE Esterina Placco

EE Professor Gabriel Felix do Amaral

EE Jesuíno de Arruda

EE Professor João Jorge Marmorato

EE Professor José Juliano Neto

EE Professor Ludgero Braga

EE Professora Maria Ramos

EE Professor Orlando Perez

EE Professor Luiz Viviani Filho

EE Professor Sebastião de Oliveira Rocha

